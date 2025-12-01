NFL (week 13): successi per Packers, Seahawks, Bills, Broncos e Bears che stendono gli Eagles

Si chiude una week13 davvero intensa per quanto riguarda la regular season della NFL 2025-2026. In attesa dei New England Patriots che giocheranno questa notte contro i non impossibili New York Giants, al comando delle due Conference troviamo proprio la squadra di Boston nella AFC a braccetto con i Denver Broncos (10-2) che vincono all’overtime un match folle contro i Washington Commanders (3-9) e, udite udite, i Chicago Bears (9-3).

Nei match del Thanksgiving Day pesantissimo successo nello scontro interno alla NFC North dei Green Bay Packers (8-3-1) che passano 31-24 in casa dei Detroit Lions (7-5) con un Love da 4 td e una prova eccellente sui due lati del campo. Sempre per la NFC importante successo dei Dallas Cowboys (6-5-1) che piegano 31-28 i Kansas City Chiefs (6-6) con Prescott che in attacco fa quello che vuole mentre Mahomes e compagni proseguono in una annata nella quale appaiono letteralmente irriconoscibili, tanto da rischiare seriamente l’approdo alla post-season. Prosegue, invece, il volo dei Chicago Bears (9-3) che passano 24-15 in casa dei Philadelphia Eagles (8-4) e continuano la corsa ai piani alti della NFC.

Nella AFC North torna Joe Burrow ed i Cincinnati Bengals (4-8) passeggiano 32-14 in casa dei Baltimore Ravens (6-6) e inguaiano Lamar Jackson e compagni. Prosegue l’ascesa dei Jacksonville Jaguars (8-4) che passeggiano 25-3 in casa dei derelitti Tennessee Titans (25-3) con Lawrence da 229 yds e 2 td. Sempre nella AFC successo fondamentale per i Buffalo Bills (8-4) che passano facilmente 26-7 in casa dei Pittsburgh Steelers (6-6).

Nella NFC, invece, crollano i Los Angeles Rams (9-3) in casa dei Carolina Panthers (7-6) per 31-28 e perdono la #1. Vittoria dei Tampa Bay Buccaneers (7-5) per 20-17 contro gli Arizona Cardinals (3-9), mentre i Seattle Seahawks (9-3) demoliscono 26-0 i Minnesota Vikings (4-8) in un match assurdo tra intercetti e fumble.

I RISULTATI DELLA WEEK 13

Baltimore Ravens (6-6)-Cincinnati Bengals (4-8): 14-32

Detroit Lions (7-5)-Green Bay Packers (8-3-1): 24-31

Dallas Cowboys (6-5-1)-Kansas City Chiefs (6-6): 31-28

Philadelphia Eagles (8-4)-Chicago Bears (9-3): 15-24

Cleveland Browns (3-8)-San Francisco 49ers (8-4):

Tennessee Titans (1-10)-Jacksonville Jaguars (7-4)

Indianapolis Colts (8-3)-Houston Texans (6-5)

Miami Dolphins (4-7)-New Orleans Saints (2-9)

New York Jets (2-9)-Atlanta Falcons (4-7)

Tampa Bay Buccaneers (6-5)-Arizona Cardinals (3-8)

Carolina Panthers (6-6)-Los Angeles Rams (9-2)

Seattle Seahawks (8-3)-Minnesota Vikings (4-7)

Pittsburgh Steelers (6-5)-Buffalo Bills (7-4)

Los Angeles Chargers (7-4)-Las Vegas Raiders (2-9)

Washington Commanders (3-8)-Denver Broncos (9-2)

New England Patriots (10-2)-New York Giants (2-10)