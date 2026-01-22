In occasione della ottava puntata di Salotto Bianco, grazie ad Acqua San Bernardo, abbiamo scoperto un posto davvero speciale! Si chiama Oro Bianco, una esposizione permanente dedicata ai grandi sportivi valtellinesi e alle discipline invernali. Immersi tra i ricordi e oggetti che hanno segnato le imprese di grandi campioni come Tomba e Compagnini, la prima medaglia d’oro invernale di Nino Bibbia, abbiamo incontrato i ragazzi della nazionale di short track Pietro Sighel e chiacchierato con il portabandiera Federico Pellegrino e Antonio Biella, direttore generale di Acqua San Bernardo. Buona visione e ascolto!