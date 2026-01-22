Altri video
In occasione della ottava puntata di Salotto Bianco, grazie ad Acqua San Bernardo, abbiamo scoperto un posto davvero speciale! Si chiama Oro Bianco, una esposizione permanente dedicata ai grandi sportivi valtellinesi e alle discipline invernali. Immersi tra i ricordi e oggetti che hanno segnato le imprese di grandi campioni come Tomba e Compagnini, la prima medaglia d’oro invernale di Nino Bibbia, abbiamo incontrato i ragazzi della nazionale di short track Pietro Sighel e chiacchierato con il portabandiera Federico Pellegrino e Antonio Biella, direttore generale di Acqua San Bernardo. Buona visione e ascolto!