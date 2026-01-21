FreestyleSport Invernali
Flora Tabanelli sempre più vicina alle Olimpiadi: l’azzurra torna ad allenarsi in gruppo
Arriva una notizia importanza in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Flora Tabanelli, una delle atlete più attese della squadra azzurra, potrebbe recuperare in tempo dopo il suo infortunio al legamento del ginocchio destro. La giovane azzurra classe 2007, infatti, è pronta a tornare ad allenarsi con la squadra. Un passo importante verso il ritorno alle gare.
La squadra azzurra di Freeski infatti sarà impegnata a Laax (Svizzera) fino a sabato 24 gennaio per una sessione importante di allenamento. Vedremo in azione quattro atleti: Maria Gasslitter, Leonardo Donaggio, Miro Tabanelli e, per l’appunto, Flora Tabanelli. L’emiliana, quindi, torna al lavoro con la squadra azzurra in piena regola, dopo l’infortunio al ginocchio destro subito durante un allenamento ad inizio novembre. Un risultato che sembrava impensabile al momento dello stop.
La nostra portacolori, quindi, è pronta per compiere un altro passo in avanti verso il sogno a Cinque Cerchi. Vedremo, quindi, se i lavori proseguiranno nella migliore direzione per portare la nostra campionessa in condizione per il grande appuntamento di Milano Cortina.
L’allenamento, come comunica la FISI, sarà curato dal tecnico responsabile del settore Coppa del Mondo Valentino Mori. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile settore Coppa Europa Damiano Miari Flucis ha quindi convocato il sestetto composto da Valeint Auer, Elia Baez Locher, Mattia Mersa, Giovanni Marco Miotto, Max Aufschnaiter ed Heidi Pescollderungg per le prove di Coppa Europa in programma a Prato Nevoso (Cuneo) in apertura della prossima settimana.