Sci di fondo, Simone Mocellini: “Ho buttato via una bella gara, ma c’è tanto di positivo oggi”

Simone Mocellini ed Elia Barp hanno fornito dei segnali molto incoraggianti in occasione della sprint in tecnica classica della Val di Fiemme, valevole come penultima tappa del Tour de Ski e test event olimpico ad un mese dai Giochi di Milano Cortina 2026. I due azzurri sono usciti di scena in semifinale dopo aver destato un’ottima impressione tra la qualificazione e la batteria.

Grandi rimpianti soprattutto per Mocellini, addirittura secondo nella prova a cronometro mattutina ma vittima di una caduta in discesa mentre era ancora in lizza per un posto in finale: “C’è un po’ più di delusione: oggi potevo fare bene, mi stavo giocando molto bene la semifinale ed ero nella posizione in cui volevo essere. Devo capire cosa è successo, stavo rientrando in velocità e mi sono ritrovato per terra. Ho buttato davvero via una bella gara. Di buono c’è che testa e gambe ci sono: c’è tanto di positivo in questa giornata ma naturalmente quando sei in gioco punti e vorresti sempre al massimo. Ma un passo alla volta vediamo di arrivare dove conta“.

Niente da fare invece per Barp, lontano dai migliori nella prima semifinale dopo aver vinto la propria batteria: “Mi sono trovato nel traffico e ho dovuto rialzarmi, e inseguire certi avversari è durissima. Ho fatto degli errori che mi hanno fatto arrivare sesto in semifinale: errori da non ripetere il mese prossimo. Domani? Ho sempre fatto fatica sul Cermis ma le gambe quest’anno girano bene e sono abbastanza confidente che possa essere una bella gara. È positivo avere l’occasione di testare le piste olimpiche poche settimane prima dei Giochi, poi farlo davanti ai familiari è ancora più significativo“.