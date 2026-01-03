Federico Pellegrino: “Buone sensazioni, ho sbagliato nella discesa finale ma può succedere”

Federico Pellegrino si è fermato in semifinale nella sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, valevole come penultima tappa del Tour de Ski ma anche e soprattutto come test event olimpico in vista di Milano Cortina 2026. Il fuoriclasse valdostano ha pagato a caro prezzo un errore di valutazione nella discesa conclusiva, non trovando spazio proprio nel momento decisivo e perdendo lo spunto per giocarsi fino al traguardo le prime due posizioni che sarebbero valse l’accesso all’ultimo atto.

“La pista è leggermente cambiata rispetto al passato ma non troppo: le sensazioni non sono state neanche male, ho sbagliato nella discesa finale e devo imparare da questo sbaglio. Ho sperato che gli atleti davanti a me lasciassero un binario libero quando avrei dovuto stringere io prima. Mi sono trovato chiuso e mi sono trascinato all’arrivo, peccato ma può succedere“, racconta il 35enne azzurro tramite i canali ufficiali della FISI.

Quando manca soltanto la scalata del Cermis al termine del Tour de Ski (giunto quest’anno alla ventesima edizione), “Chicco” occupa il quinto posto in classifica generale dietro a quattro norvegesi con un distacco di 17″ dalla seconda piazza di Lars Heggen e a 11″ dal terzo gradino del podio virtuale. “L’obiettivo di domani è dare l’anima fino all’ultimo metro, poi i conti li faremo in vetta al Cermis“, il commento di Pellegrino verso l’ultimo impegno di questa settimana.