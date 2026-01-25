Sci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, Klaebo domina la 20 km tc mass start di Goms. Elia Barp chiude a ridosso della top ten
La settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si chiude a Goms, in Svizzera, con la 20 km mass start maschile in tecnica classica: dominio norvegese con la vittoria in solitaria di Johannes Hoesflot Klaebo, che precede i connazionali Emil Iversen, secondo, ed Harald Oestberg Amundsen, terzo. In casa Italia il migliore è Elia Barp, 13°, seguito da Martino Carollo, 27°, Simone Daprà, 29°, e Davide Graz, 32°. Più indietro Francesco De Fabiani, 44°, non parte, invece, Federico Pellegrino.
I norvegesi dominano lungo tutta la gara, monopolizzando anche gli intermedi con punti bonus validi per la generale, situati dopo 9.2 e 14.2 km: in entrambi i casi, così come sarà poi all’arrivo, Johannes Hoesflot Klaebo (30 punti totali) passa davanti ad Emil Iversen (24) ed Harald Oestberg Amundsen (20).
Nel finale però l’azione di Klaebo è irresistibile ed il norvegese stacca i compagni di squadra, giungendo in solitaria al traguardo con il tempo di 48’29″0, mentre la piazza d’onore va ad Emil Iversen, secondo a 5″6, infine sale sul gradino più basso del podio Harald Oestberg Amundsen, terzo a 7″0.
Tra gli azzurri il migliore è Elia Barp, 13° a 1’24″6, mentre Martino Carollo si classifica 27° a 2’31″8. Simone Daprà chiude 29° a 2’35″0, mentre Davide Graz termina 32° a 2’49″0. Va a punti anche Francesco De Fabiani, 44° a 3’52″1, infine non parte Federico Pellegrino.