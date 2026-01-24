Sci di fondo, Iris De Martin Pinter si spinge fino alle semifinali della sprint tc di Goms. Vince Linn Svahn

A Goms, in Svizzera, nell’ambito della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, la sprint individuale femminile in tecnica classica, lo stesso format che verrà usato alle Olimpiadi, premia la svedese Linn Svahn. Esce in semifinale Iris De Martin Pinter, 12ma, mentre vanno fuori ai quarti Nicole Monsorno, 13ma, e Federica Cassol, 26ma.

In finale si impone la svedese Linn Svahn, prima con il tempo di 3’50″65, beffando allo sprint per appena 0″12 la tedesca Laura Gimmler, seconda, mentre completa il podio l’elvetica Nadine Faehndrich, terza a 0″26. Quarta piazza per la svedese Maja Dahlqvist, a 0″72, mentre è quinta la finlandese Johanna Matintalo, a 5″46, infine è sesta l’altra svedese Emma Ribom, a 23″39.

In semifinale esce di scena l’ultima italiana ancora in gara, Iris De Martin Pinter, che è sesta nella seconda serie e si classifica al 12° posto complessivo. Passano all’ultimo atto le prime due delle qualificazioni del mattino, la svedese Linn Svahn e la padrona di casa svizzera Nadine Faehndrich.

Nei quarti di finale supera il turno Iris De Martin Pinter, seconda nell’ultima serie, mentre non ce la fanno Nicole Monsorno, terza nella quarta batteria, che chiude al 13° posto assoluto, e Federica Cassol, ultima nella terza heat, in 26ma posizione complessiva.