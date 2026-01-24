Sci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, cinque italiani superano le qualificazioni della sprint tc di Goms
A Goms, in Svizzera, prosegue la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: nelle qualificazioni della sprint individuale in tecnica classica, lo stesso format che verrà usato alle Olimpiadi, accedono ai quarti di finale cinque italiani sui sei al via. Tra gli azzurri è assente quest’oggi Federico Pellegrino.
Nelle qualificazioni femminili ad imporsi sugli 1.5 km del tracciato elvetico è la svedese Linn Svahn, che completa le proprie fatiche in 3’46″07, davanti alla padrona di casa svizzera Nadine Faehndrich, seconda a 1″84, ed alla finlandese Jasmi Joensuu, terza a 4″35. Passano il turno tutte le azzurre iscritte alla gara: ottava Federica Cassol a 9″60, 13ma Nicole Monsorno a 12″41, 21ma Iris De Martin Pinter a 13″88.
Nelle qualificazioni maschili il miglior crono è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che svetta in 3’18″20, davanti al connazionale Erik Valnes, secondo a 0″90, mentre chiude terzo lo svedese Edvin Anger, a 2″47. Ottimo quinto tempo per Simone Mocellini, staccato di 3″33, ma si qualifica anche Giacomo Gabrielli, 28° a 8″63, mentre non ce la fa Michael Hellweger, che termina 38° a 10″22.