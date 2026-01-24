Sci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, Simone Mocellini sfiora il podio a Goms nella sprint tc dominata da Klaebo
Simone Mocellini sfiora il podio a Goms, in Svizzera, sede della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: nella sprint individuale maschile in tecnica classica l’azzurro termina quarto nella gara vinta dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. In casa Italia si registra anche il 25° posto di Giacomo Gabrielli.
Nell’ultimo atto domina il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che vince nettamente in 3’19″23, davanti allo statunitense Gus Schumacher, secondo a 2″64, ed allo svedese Edvin Anger, terzo a 4″77. Per i contatti avvenuti in finale viene redarguito con un cartellino giallo per ostruzione Simone Mocellini, quarto a 11″48, mentre è quinto il norvegese Even Northug, a 15″49, infine è sesto lo statunitense Ben Ogden, a 18″92.
In semifinale Simone Mocellini arpiona il secondo posto nella seconda heat, alle spalle dello statunitense Gus Schumacher, ed approda in finale, mentre dalla prima serie passano il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e lo svedese Edvin Anger, invece viene eliminato l’altro norvegese Erik Valnes, secondo al mattino.
Nei quarti di finale avanza con pieno merito un brillante Simone Mocellini, il quale vince la quinta ed ultima heat, mentre non riesce nel medesimo intento l’altro azzurro ad aver superato le qualificazioni del mattino, Giacomo Gabrielli, quinto nella quarta serie, che conclude al 25° posto complessivo.