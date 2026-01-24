Sci di fondo: Federico Pellegrino non disputa la sprint di Goms

La sprint a tecnica classica di Goms avrà un protagonista in meno in casa Italia. E, in modo inusuale, questo nome che manca è quello di Federico Pellegrino. Non siamo soliti vedere Chicco saltare una gara veloce, di quelle che sono le sue preferite, ma stavolta in Svizzera non sarà lui tra gli avversari di Johannes Hoesflot Klaebo.

Dopo il secondo posto della team sprint ottenuto assieme a Elia Barp, dunque, ora si può dare per ufficiale il fatto che la prossima gara veloce della nostra maggiore punta nella prospettiva a cinque cerchi sarà proprio quella che, in Val di Fiemme, sarà l’ultima della carriera in un contesto di Olimpiadi.

L’Italia schiererà al maschile Simone Mocellini (che, peraltro, se in condizione in tecnica classica può dar fastidio a tantissimi), Michael Hellweger e Giacomo Gabrielli. Al femminile, invece, di scena Nicole Monsorno, Iris de Martin Pinter e Federica Cassol.

Pellegrino, allo stato attuale delle cose, è quarto in Coppa del Mondo assoluta con 823 punti, ed è anche il primo dei non norvegesi. Nella graduatoria sprint, invece, occupa la terza posizione a quota 328. Sia nell’una che nell’altra graduatoria il capoclassifica è sempre Klaebo.