Sci di fondo: Germania di forza nella team sprint di Goms, battute le norvegesi. Italia, sfortuna e cadute

Germania I, contro le previsioni, ma con un importante grado di ragionevolezza, vince la team sprint a tecnica libera femminile di Goms, in Svizzera. Un successo di grande valore, quello messo assieme con pazienza e strategia da Laura Gimmler e Coletta Rydzek, che s’impongono con il tempo di 20’33″34 grazie anche alla potenza di Rydzek nel finale di gara.

Più che per quanto accade in testa, visti i ritmi abbastanza blandi, l’inizio è più rilevante per le cadute che si verificano sul percorso. Al secondo giro, però, c’è quella che coinvolge sia Cassol che Monsorno, che si agganciano e cadono assieme. Vero è che, però, con il già citato ritmo basso sia a Italia I che a Italia II è concesso di rientrare.

Dopo la terza frazione ne accade un’altra: de Martin Pinter e Cassol non si capiscono al cambio e cadono, col risultato che stavolta Italia I non ha più realmente modo di rientrare. Davanti il gruppo, che comprende ancora Italia II con Ganz, ed è una Ganz in forma: ogni volta che Monsorno perde un po’ di terreno, lei lo riguadagna approfittando anche del fatto che, davanti, le due coppie norvegesi fanno un po’ il ritmo che vogliono.

In questa lotta tra Groetting e Slind s’inserisce Gimmler, che all’ultimo cambio manda Germania I in testa mentre Ganz perde definitivamente contatto da quello che risulta essere il gruppo di 7 che si appresta a giocarsi la vittoria. Prova ad andar via Tiril Udnes Weng, ma il suo tentativo viene rintuzzato da Rydzek che resta lì con Drivenes, mentre Joensuu, dopo aver prodotto un immenso sforzo, cede di schianto. Lo sprint finale vede la potenza di Rydzek dare alla Germania una gran gioia in vista dell’appuntamento olimpico, con la capacità di beffare le due coppie norvegesi.

Rimangono, in pratica, sul podio Astrid Oeyre Slind/Julie Bjervig Drivenes con 52 centesimi di ritardo, mentre a 72 finiscono Karoline Groetting/Tiril Udnes Weng. Per Finlandia I quarto posto a 5″75 con Jasmin Kahara e Jasmi Joensuu, quinto per USA I a 7″23 con Samantha Smith e Julia Kern. Italia II (Caterina Ganz/Nicole Monsorno) finisce a 42″20, mentre Italia I (Iris de Martin Pinter/Federica Cassol), bersagliata dalla sfortuna, è dodicesima a 59″30.