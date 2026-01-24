Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi, Sprint tc Goms 2026: programma, tv, streaming
Tempo di sprint a tecnica classica in quel di Goms. Non solo è l’ultima prima delle Olimpiadi, ma è anche quella che corrisponde a ciò che si vedrà dalle parti della Val di Fiemme versione Milano Cortina. Ci sono alcune sorprese per quanto riguarda il contingente italiano in scena.
Innanzitutto, sono solo in sei a presentarsi al via. E tra questi non c’è Federico Pellegrino, per ragioni che non sono state dichiarate. Ritorna invece in gara Johannes Hoesflot Klaebo, che diventa automaticamente il favorito d’obbligo (anzi, la vera domanda, se il fenomeno norvegese è in forma, di certo non è su chi vince). Tantissime le indicazioni possibili verso un appuntamento a cinque cerchi oramai sempre più vicino. Tra le donne in gara le protagoniste degli ultimi tempi in chiave sprint per quanto riguarda l’Italia.
La sprint a tecnica classica di Goms si disputerà oggi. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 (solo finali) e Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO GOMS 2026
Sabato 24 gennaio
Ore 10:00 Qualificazioni Sprint TC
Ore 12:30 Finali Sprint TC
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GOMS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (finali), Discovery+
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST SPRINT TC GOMS
DONNE
1 BRENNAN Rosie USA
2 RIBOM Emma SWE
3 LYLYNPERA Katri FIN
4 MATINTALO Johanna FIN
5 SCHERZ Magdalena AUT
6 WEBER Anja SUI
7 GAL Melissa FRA
8 FAEHNDRICH Nadine SUI
9 ANTOSOVA Barbora CZE
10 CASSOL Federica ITA
11 BAKKEMO Hedda NOR
12 RYDZEK Coletta GER
13 FISCHER Lea SUI
14 KAHARA Jasmin FIN
15 MEIER Alina SUI
16 HAGSTROEM Johanna YC SWE
17 QUINTIN Lena FRA
18 DIGGINS Jessie USA
19 KREHL Sofie GER
20 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA
21 MONSORNO Nicole YC ITA
22 GIMMLER Laura GER
23 SAARI Amanda YC FIN
24 ILAR Moa YC SWE
25 KERN Julia USA
26 JOENSUU Jasmi FIN
27 ROSENBERG Maerta SWE
28 DAHLQVIST Maja SWE
29 STENSETH Ane Appelkvist NOR
30 SVAHN Linn SWE
31 KAELIN Nadja SUI
32 GAGNON Liliane CAN
33 KAELIN Marina U23 SUI
34 HENNIG DOTZLER Katharina GER
35 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN
36 SMITH Samantha U23 USA
37 PIERREL Julie FRA
38 NEPRYAEVA Dariya AIN
39 DYRHOVD Margrete Roessum NOR
40 EIDUKA Patricija LAT
41 WENG Tiril Udnes YC NOR
42 KECK Lena YC GER
43 STEWART-JONES Katherine CAN
44 KARALIOVA Hanna AIN
45 JORTBERG Lauren USA
46 DRIVENES Julie Bjervig NOR
47 MACKIE Alison U23 CAN
48 HAVLICKOVA Barbora CZE
49 ALDER Fabienne U23 SUI
50 GAILLARD Justine U23 FRA
51 STEINER Desiree SUI
52 OLKKONEN Tiia FIN
53 HAUGEN Helene Ekrheim U23 NOR
54 DIDIERLAURENT Clemence FRA
55 BUCHER Heidi U23 AUT
56 YILAMUJIANG Dinigeer CHN
57 VELICER Sophia Tsu TPE
58 LIE Ellen Soehol AUS
59 TIRLOY Margot U23 FRA
60 HOOKER Maddie U23 AUS
61 AUZINA Kitija LAT
62 SWIRBUL Hailey YC USA
63 BYGRAVE Tuva AUS
64 DROLET Jasmine CAN
65 CHI Chunxue CHN
66 FUJAK Zuzanna U23 POL
67 IDZINIAK Kamila U23 POL
68 BUSKO Oliwia U23 POL
69 WANG Yundi CHN
UOMINI
1 NAEFF Noe U23 SUI
2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
3 MRKONJIC Lukas AUT
4 GROND Valerio SUI
5 KETTERSON Zak YC USA
6 NORTHUG Even YC NOR
7 ERSSON George SWE
8 CHAPPAZ Jules FRA
9 SCHUMACHER Gus USA
10 ANGER Edvin SWE
11 DANIELSSON Emil SWE
12 YOUNG Jack USA
13 PUEYO Jaume ESP
14 VALNES Erik NOR
15 HELLWEGER Michael ITA
16 CHANAVAT Lucas FRA
17 GRAHN Anton U23 SWE
18 OGDEN Ben USA
19 JOUVE Richard FRA
20 LIEKARI Emil FIN
21 STOELBEN Jan GER
22 RIEBLI Janik YC SUI
23 SCHOONMAKER Jc USA
24 VIKE Oskar Opstad U23 NOR
25 MAKI Joni YC FIN
26 EVENSEN Ansgar NOR
27 MOILANEN Niilo YC FIN
28 MOCELLINI Simone ITA
29 CERNY Ondrej CZE
30 VUORINEN Lauri YC FIN
31 SELLER Ludek CZE
32 GABRIELLI Giacomo YC ITA
33 ALDER Roman U23 SUI
34 WANG Qiang CHN
35 BOLGER Kevin USA
36 KECK Elias U23 GER
37 ENGEL Erik AUT
38 VIGANTS Raimo YC LAT
39 VIK Lars Young AUS
40 RANTALA Eero U23 FIN
41 NAEFF Isai U23 SUI
42 OPSAL Mats NOR
43 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
44 MOSEBY Haavard YC NOR
45 McKEEVER Xavier U23 CAN
46 PERSSON Jesper SWE
47 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
48 COLELL PANTEBRE Marc U23 ESP
49 KORSAETH Amund August YC NOR
50 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
51 RITCHIE Graham CAN
52 JUNG Simon U23 GER
53 HINCKFUSS Hugo U23 AUS
54 SELLES GASCH Bernat U23 ESP
55 MELNITS Ike U23 FIN
56 GROS Anze SLO
57 CYR Antoine CAN
58 STEIGER Niclas U23 SUI
59 PITTIER Ilan U23 SUI
60 SCHELY Theo FRA
61 HAUSER Silvan U23 SUI
62 HALFVARSSON Calle SWE
63 DAL FARRA Franco ARG
64 HINDS Peter SVK
65 DROLET Remi CAN
66 JAYNE Zachary U23 USA
67 GAZUREK Lukasz U23 POL
68 SAULITIS Niks LAT
69 SILVA Manex BRA
70 BUGARA Robert POL
71 CENEK Jachym SVK
72 LICEF Miha SLO
73 DUFEK Tomas CZE
74 SAVART Stevenson HAI
75 LI Minglin CHN
76 COTTIER Pierrick U23 SUI
77 LEGIERSKI Przemyslaw U23 POL5
78 KUZMIN Elisey U23 SVK
79 BRYJA Pawel U23 POL
80 LEE Joonseo U23 KOR