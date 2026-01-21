Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Goms. 17 azzurri al via dell’ultima tappa prima delle Olimpiadi

Appuntamento fissato a Goms da venerdì 23 a domenica 25 gennaio per la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. La località elvetica sarà teatro dell’ultimo appuntamento del circuito maggiore prima della lunga pausa dedicata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, che assegneranno nel complesso dodici titoli a cinque cerchi sulle nevi della Val di Fiemme.

Il programma del weekend svizzero sarà molto interessante proprio in ottica olimpica, visto che venerdì 23 si terrà una team sprint in tecnica libera ed il giorno successivo una sprint individuale in classico (due format che vedremo ai Giochi). La tappa di Goms si chiuderà poi domenica 25 con una mass start in tecnica classica sulla distanza di 20 chilometri.

Il tecnico responsabile della Nazionale italiana Markus Cramer ha convocato 17 atleti per questo trittico di gare: Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Simone Daprà, Francesco De Fabiani e Giacomo Gabrielli in campo maschile; Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Maria Gismondi, Federica Cassol, Anna Comarella, Martina Di Centa e Nadine Laurent al femminile.