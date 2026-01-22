Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel. Un poker di vittorie! 3 in discesa e una in superG

Quando si valica la metà del mese di gennaio gli appassionati di sci sanno bene che sta arrivando la settimana più attesa dell’intero calendario. Stiamo parlando, ovviamente, del weekend di Kitzbuehel (Austria). Sulla durissima e splendida pista “Streif” andranno in scena due prove veloci, un superG e una discesa, che vedranno protagonista, come sempre, Dominik Paris. Il nostro portacolori, dopotutto, ha vinto in ben 4 occasioni sul pendio austriaco risultando uno dei migliori di sempre. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i suoi precedenti a Kitz.

L’esordio di Dominik Paris sulla Streif arriva già il 22 gennaio 2010, nel superG vinto dallo svizzero Didier Cuche (vittorioso in ben 6 occasioni sulla Streif), davanti ai due padroni di casa Michael Walchofer e Georg Streitberger. Per il nostro portacolori arriva un 43° posto interlocutorio. Va leggermente meglio nella giornata successiva. Il 23 gennaio 2010, infatti, chiude 25° nella discesa vinta ancora una volta da Didier Cuche davanti allo sloveno Andrej Sporn e al nostro Werner Heel. Arriviamo al 21 gennaio 2011 con Paris che non va oltre il 27° posto nel SuperG vinto dal croato Ivica Kostelic davanti all’austriaco Georg Streitberger e al norvegese Aksel Lund Svindal. Nella giornata successiva, il 22 gennaio 2011, ennesimo successo di Didier Cuche in discesa davanti allo statunitense Bode Miller e al francese Adrien Theaux, Paris chiude 25°. Passiamo al 21 gennaio 2012. In quella occasione si disputa solamente la discesa, con l’immancabile trionfo di Didier Cuche sui padroni di casa Romed Baumann e Klaus Kroell, mentre il nativo di Merano chiude 35°.

Il 27 gennaio 2013 arriva il primo successo di “Domme” sulla Streif. Dopo non aver portato a termine il superG della giornata precedente, l’azzurro vince la discesa precedendo il canadese Erik Guay per appena 13 centesimi e l’austriaco Hannes Reichelt per 36. Dodici mesi dopo Kitzbuhel vede disputarsi solo il superG il 26 gennaio 2014. Paris non conclude la gara. Avanziamo fino al 24 gennaio 2015. Per il nostro fuoriclasse la discesa si trasforma in una doccia gelata, dato che il successo andò a Kjetil Jansrud per appena 2 centesimi. Delusione, invece, il 23 gennaio 2016. Per “Domme”, infatti, arriva un 16° posto nella discesa vinta dal nostro Peter Fill davanti agli svizzeri Beat Feuz e Carlo Janka. Il carabiniere altoatesino deve attendere il 21 gennaio 2017 per riprendersi la Streif. Dopo il sesto posto nel superG della giornata precedente, infatti, arriva una splendida vittoria con 21 centesimi sul francese Moine Giraud e 33 su Johan Clarey.

Il 19 e 20 gennaio 2018 regalano pochi sorrisi a Paris, con un 16° posto nel superG vinto da Aksel Lund Svindal davanti al connazionale Kjetil Jansrud e all’austriaco Matthias Mayer, e un 12° nella discesa vinta dal tedesco Thomas Dressen davanti a Beat Feuz e Hannes Reichelt. Discorso ben differente per l’edizione del 25 gennaio 2019 con l’altoatesino che piazza uno splendido tris in discesa davanti a Beat Feuz e all’austriaco Otmar Striedinger, mentre nel SuperG Paris è terzo, il 27 gennaio 2019, alle spalle del tedesco Josef Ferstl e di Johan Clarey. Ancora un podio, e ancora un terzo posto per l’altoatesino, il 22 gennaio 2021 nella discesa vinta da Beat Feuz davanti a Matthias Mayer. Dopo un settimo posto nella seconda discesa del 24 gennaio 2021, arrivano due risultati negativi, un 25° posto nel superG del 25 gennaio 2021 e un 27° posto nella discesa del 21 gennaio 2022. Leggermente meglio nella discesa del 23 gennaio 2022, con un settimo posto nella gara vinta da Beat Feuz e Marco Odermatt e con il quinto posto nella discesa del 20 gennaio 2023, quella vinta da Vincent Kriechmayr davanti al nostro Florian Schieder.

Dopo il 14° posto nella discesa del 21 gennaio 2023, Dominik Paris ritrova il feeling giusto con la Streif. Prima centra un sesto posto nella discesa del 19 gennaio 2024 vinta da Cyprien Sarrazin davanti a Florian Schieder e Marco Odermatt, quindi torna sul podio con il terzo posto nella discesa del 20 gennaio 2024 vinta di nuovo da Cyprien Sarrazin, questa volta con Marco Odermatt nella piazza d’onore. Nell’ultima edizione, invece, il nativo di Merano non conclude il superG del 24 gennaio 2025, mentre termina 12° nella discesa del 25 gennaio 2025, gara vinta da James Crawford davanti ad Alexis Monney e Cameron Alexander.