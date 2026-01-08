Scherma: in Coppa del Mondo sette spadiste approdano nel tabellone principale a Fujairah

Saranno complessivamente sette le azzurre che saliranno in pedana nella giornata di sabato in quel di Fujairah, città degli Emirati Arabi Uniti teatro questa settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità spada. Nella giornata odierna, dedicata alla fase preliminare femminile, tre delle schermitrici coinvolte hanno centrato l’obiettivo.

Nello specifico a raggiungere subito Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk – già dentro in virtù del ranking – è stata Federica Isola, abile a staccare il biglietto grazie al segmento a girone, dove ha messo a segno ben cinque vittorie.

Bene poi anche Carola Maccagno e Lucrezia Paulis, le quali si sono qualificate passando per il tabellone eliminatorio. Fuori dai giochi invece Alessandra Bozza, fermata all’assalto decisivo, così come Gaia Caforio e Beatrice Cagnin, frenate nel turno precedente, oltre che Nicol Foietta e Roberta Marzani, fuori nella fase a gironi.

La gara si svolgerà sabato 10 gennaio. Domani saliranno invece in pedana gli uomini per affrontare anche loro il segmento preliminare.