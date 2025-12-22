Scherma, i convocati dell’Italia per i raduni in vista delle tappe di Coppa del Mondo del 2026. Problemi fisici per Curatoli

La Coppa del Mondo di scherma tornerà ad inizio 2026 con il primo weekend di gare subito dopo la fine delle festività natalizie, con le tappe in calendario dall’8 all’11 gennaio che coinvolgeranno tutte le armi: l’Italia si prepara all’appuntamento con dei collegiali per tutte le Nazionali.

Le squadre di fioretto si sono radunate al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, con 24 convocati, equamente suddivisi tra uomini e donne: per il settore femminile al lavoro Giulia Amore, Martina Batini, Irene Bertini, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini ed Alice Volpi, mentre per il comparto maschile presenti Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli.

Nel nuovo anno solare, dal 2 al 5 gennaio, le azzurre della sciabola si raduneranno presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma: chiamate Michela Battiston, Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Francesca Romana Lentini, Vittoria Mocci, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

Dal 3 al 5 gennaio, invece, si ritroveranno alla Virtus Scherma di Bologna gli sciabolatori: convocati Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Michele Gallo, Matteo Neri, Edoardo Reale, Leonardo Reale, Valerio Reale e Pietro Torre. Non ci sarà Luca Curatoli, alle prese con problemi fisici.

Dal 3 al 6 gennaio, invece, le spadiste saranno al lavoro presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma: si ritroveranno Rossella Fiamingo, Gaia Caforio, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.

Dal 3 al 7 gennaio, al Piccolo Teatro Future Champions Academy di Milano, lavoreranno gli spadisti Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Fabrizio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Enrico Piatti, Andrea Santarelli, Eugenio Tradardi, Marco Paganelli ed Ettore Leporati.