Calendario scherma 2026: le date di Europei, Mondiali e Coppa del Mondo

Il nuovo anno è alle porte ed il 2026 sarà ricchissimo di appuntamenti per la scherma tra Coppa del Mondo, Europei e Mondiali. Già da gennaio ci sarà un fine settimana (quello del 9-11 gennaio) dove saranno protagoniste in pedana tutte le armi, che poi si divideranno i vari weekend fino a maggio.

Ovviamente c’è grande attesa per l’Italia, che come sempre è tra le nazioni di riferimento. Già le primissime tappe di Coppa del Mondo di questi ultimi due mesi hanno dato segnali positivi per la squadra azzurra, con tante vittorie sia individuali sia con le squadre.

In estate poi ci saranno i due principali appuntamenti della stagione. A Giugno in Estonia a Tallinn si disputeranno i Campionati Europei (16-21), ma soprattutto a luglio saranno di scena i Mondiali, che verranno ospitati da Hong Kong dal 22 al 30 luglio.

CALENDARIO SCHERMA 2026

COPPA DEL MONDO

FIORETTO



9-11 gennaio 2026

Hong Kong (Solo Femminile – Individuale e Squadre)

Parigi (Solo Maschile – Individuale e Squadre)

5-7 febbraio 2026

Torino “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)

5-7 marzo 2026

Il Cairo (Femminile e Maschile – Individuali e Squadre)

20-22 marzo 2026

Lima “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)

30 marzo-3 aprile 2026

Playa del Carmen (Femminile e Maschile – Individuali e Squadre)

15-17 maggio 2026

Shanghai “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)

SCIABOLA

9-11 gennaio 2026

Tunisi “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)

22-25 gennaio 2026

Salt Lake City (Femminile e Maschile – Individuali e Squadre)

6-8 marzo 2026

Atene (Solo Femminile – Individuale e Squadre)

Padova (Solo Maschile – Individuale e Squadre)

27-29 marzo 2026

Tashkent (Solo Femminile – Individuale e Squadre)

Budapest (Solo Maschile – Individuale e Squadre)

1-3 maggio 2026

Seul “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)

22-24 maggio 2026

Lima (Solo Femminile – Individuale e Squadre)

Il Cairo (Solo Maschile – Individuale e Squadre)

SPADA

8-11 gennaio 2026

Fujairah (Femminile e Maschile – Individuali e Squadre)

23-25 gennaio 2026

Doha “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)

5-8 febbraio 2026

Heidenheim (Solo Maschile – Individuale e Squadre) dal 5 al 7

Wuxi (Solo Femminile – Individuale e Squadre) dal 6 all’8

13-15 marzo 2026

Budapest “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)

26-29 marzo 2026

Marrakech (Femminile e Maschile – Individuali e Squadre)

8-10 maggio 2026

Bogotà “Grand Prix” (Femminile e Maschile – Individuali GP)

22-24 maggio 2026

Saint Maur (Solo Femminile – Individuale e Squadre)

Berna (Solo Maschile – Individuale e Squadre)

EUROPEI

16-21 giugno 2026 – Tallinn

MONDIALI

22-30 luglio 2026 – Hong Kong