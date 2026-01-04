LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, valido per la quinta giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà, con le Pantere di Daniele Santarelli che cercano l’ennesima vittoria nel massimo campionato italiano di pallavolo femminile, soprattutto dopo la bella notizia della vittoria di Monica De Gennaro, scelta come miglior giocatrice dell’anno.

Nel corso delle ultime settimane, è arrivata la prima sconfitta in campionato della corazzata di Conegliano che ha perso per 3-1 contro Vero Volley Milano, stessa squadra che l’aveva già battuto nella finale di Supercoppa italiana, per 3-2. Tuttavia, le Pantere hanno saputo risollevarsi grazie alla vittoria per 3-1 contro Bergamo in Coppa Italia e nel corso della quale hanno fermato un’emorragia di ben quattro set persi di fila,

Per quanto riguarda Novara, è una sola la sconfitta nelle ultime cinque partite, arrivata a sorpresa contro Chieri per 3-1. L’Igor Gorgonzola lotterà per cercare di prendere punti a Conegliano, in uno dei campi più difficili di tutta Italia se non d’Europa. Sono tre le vittorie di fila delle Pantere contro le piemontesi che hanno vinto per l’ultima volta il 29 marzo del 2025.

L'anno della pallavolo femminile si apre come meglio non potevamo sperare: con una sfida di altissimo livello tra Conegliano e Novara che inizierà alle 18.00 e che verrò disputato al Palaverde di Villorba.