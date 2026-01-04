Perugia regola Milano con la grande regia di Giannelli e aggancia Trento in testa alla Superlega

Perugia ha sconfitto Milano per 3-1 (25-21; 23-25; 24-14; 25-19) nell’incontro valido per la quattordicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, facendosi sorprendere dai meneghini nella volata che ha risolto il secondo set e dominando i due successivi parziali con fare perentorio.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno così infilato la dodicesima vittoria e si confermano al comando della classifica generale insieme a Trento con 35 punti e lo stesso numero di successi stagionali, anche se i dolomitici hanno un quoziente set migliore (38-11 contro 39-14). Verona insegue la coppia di testa a quattro lunghezze di distacco, ma potrà riportarsi a -1 in caso di affermazione per 3-0 o 3-1 sul campo di Monza.

Prova di spessore da parte dell’opposto Wassim Ben Tara (18 punti) e dello schiacciatore Kamil Semeniuk (14 punti, 72% in attacco), affiancato di banda prima da Yuki Ishikawa (3) e poi da Donovan Dzavoronok (9) sotto la regia di un magistrale Simone Giannelli (9 punti, 3 muri, 3 ace). Al centro si sono distinti Roberto Russo (8) e Agustin Loser (7), spazio al libero Marco Gaggini (40%) al posto di Massimo Colaci.

Tra le fila di Milano, che si ferma dopo due vittorie consecutive e che resta al settimo posto in classifica a -2 da Civitanova e a -3 da Piacenza, i migliori sono stati il bomber Ferre Reggers (17 punti), il martello Francesco Recine (11) e il centrale Edoardo Caneschi (10 punti, 3 muri). All’orizzonte gli impegni europei per entrambe le squadre, con la Champions League per Perugia e la Challenge Cup per Milano.