Scandicci-Novara per cuori forti, che duello tra Antropova e Tolok. Chieri ferma Vallefoglia, la lotta salvezza si infiamma

Non soltanto le vittorie di Conegliano (3-0 contro Bergamo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso) e Milano (3-1 sul campo di Monviso) nella serata dedicata alla 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Spazio al big match tra Scandicci e Novara, vinto dalle toscane per 3-2 (25-17; 25-20; 19-25; 24-26; 15-11): le ragazze di coach Marco Gaspari hanno subito una rimonta dal 2-0, non riuscendo a concretizzare il vantaggio sul 22-20 del quarto parziale e un match-point sul 24-23.

Le Campionesse del Mondo l’hanno spuntata nel tie-break, ma hanno lasciato per strada un punto e ora si trovano a tre lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano. Prova di carattere da parte della bomber Ekaterina Antropova (21 punti, 5 muri), in doppia cifra anche le schiacciatrici Avery Skinner (14) e Caterina Bosetti (11), le centrali Emma Graziani (17 punti, 5 muri) e Camilla Weitzel (13). Tra le fila di Novara si sono distinte le bomber Tatiana Tolok (29 punti), Britt Herbots (12), Lina Alsmeier (11) e Federica Squarcini (10).

Chieri si conferma al quarto posto grazie al successo ottenuto contro Vallefoglia: un secco 3-0 (27-25; 25-19; 25-22) in favore delle piemontesi, che hanno interrotto la striscia di sette affermazioni consecutive delle piemontesi. Prestazione impattante da parte di Anett Németh (17 punti), Stella Nervini (11) e Laura Kunzler (11) contro Erblira Bici (12) e compagne.

San Giovanni in Marignano ha infiammato la lotta per la salvezza, vincendo per 3-0 sul campo di Cuneo. Contestualmente Perugia ha perso per 3-0 contro Firenze e così la zona retrocessione si è scaldata: Monviso terzultima con 15 punti, romagnole penultime con 14, umbre ultime con 12 (le ultime due scivoleranno in Serie A2). Melanie Parra ha messo a segno 19 punti, contribuendo al successo di Busto Arsizio per 3-0 sul campo di Macerata.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Honda Cuneo Granda Volley vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano 0-3 (17-25; 30-32; 13-25)

Savino Del Bene Scandicci vs Igor Gorgonzola Novara 3-2 (25-17; 25-20; 19-25; 24-26; 15-11)

Cbf Balducci Hr Macerata vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio 0-3 (19-25; 21-25; 16-25)

Wash4green Monviso Volley vs Numia Vero Volley Milano 1-3 (25-23; 19-25; 21-25; 12-25)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (27-25; 25-19; 25-22)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Il Bisonte Firenze 0-3 (17-25; 19-25; 18-25)

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Bergamo 3-0 (25-20; 25-23; 25-15)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 54 punti, Scandicci 51, Milano 46, Chieri 44, Novara 40, Vallefoglia 34, Firenze 24, Busto Arsizio 23, Bergamo 22, Macerata 21, Cuneo 20, Monviso 15, San Giovanni in Marignano 14, Perugia 12.