Conegliano ruggisce in Serie A1: Haak rinnova e divampa contro Bergamo, Pantere sempre al comando

Dopo aver sudato sul campo di Chieri, riuscendo ad imporsi soltanto al tie-break, e dopo aver passeggiato in Champions League contro il Dresda, Conegliano si è rimessa in moto anche nella Serie A1 di volley femminile e ha sconfitto Bergamo con un secco 3-0 (25-20; 25-23; 25-15) nell’incontro valido per la 20ma giornata. Le Campionesse d’Europa hanno infilato la diciannovesima vittoria stagionale e, grazie all’affermazione contro la settima forza del torneo (al quarto ko di fila), si confermano in testa alla classifica generale con due punti di vantaggio nei confronti di Scandicci.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state brave a rimontare da 15-18, nel secondo parziale sono state recuperate dal 21-17 e l’hanno spuntata in un serratissimo finale, mentre la terza frazione è stata a senso unico in favore delle Pantere, capaci di completare la propria prova di forza di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le Campionesse d’Italia torneranno in campo martedì 20 gennaio (ore 20.30) per affrontare Vallefoglia, mentre il prossimo fine settimana saranno chiamate a difendere la Coppa Italia a Torino.

L’opposto Isabelle Haak, fresca di rinnovo con la corazzata veneta, ha chiuso da top scorer con 17 punti all’attivo. In doppia cifra anche la schiacciatrice Zhu Ting (15), affiancata di banda da Gabi (9). La palleggiatrice Joanna Wolosz ha potuto fare affidamento anche sulle centrali Sarah Fahr (7) e Cristina Chirichella (4), mentre tra le fila di Bergamo le migliori sono state Kendall Kipp (11), Jennifer Mosser (7) e Linda Manfredini (6).