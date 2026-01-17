Milano parte al rallentatore, poi Egonu e Danesi alzano il ritmo: Monviso ko, terzo posto in Serie A1

Milano si è fatta sorprendere nel primo set al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ed è finita sotto nel punteggio contro Monviso, ma dopo lo sbandamento iniziale le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno prontamente invertito l’inerzia dell’incontro e si sono imposte per 3-1 (23-25; 25-19; 25-21; 25-12) in occasione della ventesima giornata della Serie A1 di volley femminile, rispondendo così a Chieri nel testa a testa intenso per la terza piazza in graduatoria.

La compagine lombarda, reduce dal sigillo in Champions League contro lo Zeleznicar, ha infilato la quarta affermazione di fila in campionato e, grazie al quindicesimo successo stagionale, si è confermata al terzo posto in classifica generale con 46 punti, a otto lunghezze di distacco da Conegliano e alle spalle di Scandicci. Monviso si trova invece invischiata nella lotta per la salvezza: è terzultimo con un punto di margine su San Giovanni in Marginano e tre su Perugia.

Prestazione di grande impatto da parte dell’opposto Paola Egonu (21 punti), in doppia cifra anche le centrali Anna Danesi (13 punti, 4 muri) e Benedetta Maria Sartori (10 punti, 4 muri) e la schiacciatrice Rebecca Piva (12), affiancata per l’occasione da Elena Pietrini (7), oggi preferita a Khalia Lanier sotto la regia di Francesca Bosio. Tra le fila di Monviso le migliori sono state Lena Kindermann (12) e Anna Davyskiba (17), 7 punti a testa per Anna Dodson, Sofia D’Odorico e Amandha Sylves.