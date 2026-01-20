Salto con gli sci, Ema Klinec dalla poltrona del dentista alla clinica cardiologica. Rotto il silenzio sulla sua misteriosa assenza

Dall’inizio della stagione aleggiava il mistero attorno a Ema Klinec. La saltatrice slovena, medaglia d’oro ai Mondiali di Oberstdorf 2021 e issatasi sul podio in 31 gare di Coppa del Mondo (solo sei atlete hanno fatto meglio nella storia del massimo circuito), era letteralmente sparita nel nulla. Assente dal palcoscenico internazionale, non veniva neppure citata dai media del suo Paese.

Si vociferava di non meglio specificati “problemi da risolvere”. Nessuno, però, ha veramente indagato in merito, in quanto si sospettavano questioni di natura psicologica. La scorsa settimana, la ventisettenne di Kranj ha rotto il silenzio di propria iniziativa, effettuando un post su Instagram nel quale ha annunciato quanto era già palese, ossia la sua assenza dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

“Dopo aver effettuato un intervento odontoiatrico ho avuto un’infezione. Avrei voluto rientrare in occasione della Two Nights Tour (le gare disputatesi in Germania a cavallo di Capodanno, ndr). Invece, sono finita priva di conoscenza in una clinica cardiologica. Dopo 12 giorni di ricovero mi sono ripresa e ho ricominciato a camminare normalmente. Sono grata ai medici che mi hanno curata. Ora vorrei tornare ad allenarmi per capire come reagirà il mio corpo, mentre auguro il meglio a tutti gli sloveni che parteciperanno alle Olimpiadi”.

Quanto scritto da Klinec spiega la ragione della sua assenza, nel senso che si parla di un serio problema di salute. Non sono però chiare né le tempistiche, né l’esatta natura di quanto avvenuto. Sarà, eventualmente, la diretta interessata a spiegare nei dettagli cosa è capitato. Se lo vorrà. Di certo, si parla di una situazione grave che fortunatamente dovrebbe essersi risolta. Vedremo se la sua carriera proseguirà e ricomincerà nel nuovo ciclo olimpico, quello che condurrà al 2030.