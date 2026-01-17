Salto con gli sci, Nika Prevc stravince gara-2 a Zhangjiakou su serie secca. Due italiane in zona punti

Nika Prevc domina la scena anche in gara-2 sul trampolino grande di Zhangjiakou, sede della decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La stella slovena colleziona dunque il sesto successo consecutivo e ottiene la 33ma vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore, di cui undici nel corso di questa stagione su diciotto eventi disputati.

La ventenne nativa di Kranj, detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa mondiale in carica, ha dimostrato una superiorità impressionante sul Large Hill cinese confermandosi la favorita d’obbligo in vista delle gare olimpiche di Predazzo. Nika ha fatto il vuoto nella competizione odierna con forte vento frontale, rifilando distacchi abissali alle rivali nonostante lo svolgimento di una singola serie.

La vincitrice delle ultime due Coppe del Mondo ha realizzato la miglior misura di giornata, imponendosi con 16.1 punti sulla norvegese Anna Odine Stroem e 18.9 punti sulla giapponese Nozomi Maruyama, che hanno occupato i restanti gradini del podio precedendo in classifica la nipponica Sara Takanashi (quarta a -26.8 dalla vetta) e la tedesca Agnes Reisch (quinta a -27).

Buona gara sul fronte italiano, con entrambe le atlete presenti in Cina capaci di entrare in zona punti. Annika Sieff ha effettuato un salto solido piazzandosi in 18ma posizione, mentre Martina Zanitzer ha agguantato il 30° posto ex aequo con la polacca Pola Beltowska racimolando un punticino di Coppa del Mondo.