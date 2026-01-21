Salto con gli sci, è già tempo di medaglie! A Oberstdorf i Mondiali di volo 2026

Il salto con gli sci maschile sta per mandare il scena il secondo dei tre momenti clou della stagione 2025-26. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio il trampolino di Oberstdorf (Germania) sarà teatro della XXIX edizione dei Mondiali di volo. La manifestazione, nata nel 1972, osserva una cadenza biennale e viene ospitata a rotazione dai quattro Flying hills attualmente agibili.

Quello del 2026 sarà il settimo appuntamento iridato a tenersi nell’impianto edificato in Baviera che, in precedenza, aveva organizzato le edizioni del 1973, 1981, 1988, 1998 e 2018. Va rimarcato come l’evento presenti una formula particolare. La classifica individuale viene stilata sommando i punteggi di quattro serie, che vanno in scena nell’arco di due giorni (venerdì e sabato). La prova a squadre ha invece format canonico.

Il mastodontico trampolino di volo vide la luce su idea di tre saltatori, Sepp Weiler, Heini Klopfer e Toni Brutscher. Il secondo, oltre a essere un atleta, era anche laureato in architettura. Fu lui a progettare il nuovo impianto. Il ricco magnate dell’industria mineraria Willi Huber finanziò di tasca propria i lavori di edificazione nella valle Stillach, dove fu individuato lo spazio fisico per realizzare l’ambiziosa opera.

MONDIALI VOLO CON GLI SCI 2026

Luogo: Oberstdorf (Germania)

Impianto: Heini-Klopfer-Schanze (HS235)

Competizioni ospitate: 32

Prima gara: 10 marzo 1973 {Mondiali}

Prima gara: 17 marzo 1984 {Coppa del Mondo}

Ultima gara: 26 gennaio 2025

CAMPIONI DEL MONDO DI VOLO

ULTIMO DECENNIO

2016 {Kulm} – PREVC Peter (SLO)

2018 {Oberstdorf} – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2020 {Planica} – GEIGER Karl (GER)

2022 {Vikersund} – LINDVIK Marius (NOR)

2024 {Kulm} – KRAFT Stefan (AUT)

MONDIALI DI VOLO

MEDAGLIATI IN ATTIVITA’

KRAFT Stefan [AUT] (Oro 2024; Bronzo 2016 e 2022)

ZAJC Timi [SLO] (Argento 2022; Bronzo 2024)

KASAI Noriaki [JPN] (Oro 1992)

AMMANN Simon [SUI] (Oro 2010)

GEIGER Karl [GER] (Oro 2020)

LINDVIK Marius [NOR] (Oro 2022)

STOCH Kamil [POL] (Argento 2018)

GRANERUD Halvor Egner [NOR] (Argento 2020)

WELLINGER Andreas [GER] (Argento 2024)

MONDIALI VOLO

MEDAGLIERE PER NAZIONE

7-7-5 (19) – GERMANIA [All-Inclusive]

5-8-5 (18) – AUSTRIA

5-5-2 (12) – NORVEGIA

3-1-0 (4) – SVIZZERA

2-3-7 (12) – FINLANDIA

2-2-3 (7) – SLOVENIA [All-Inclusive]

2-1-3 (6) – CECHIA [All-Inclusive]

2-0-0 (2) – GIAPPONE

0-1-1 (2) – POLONIA

0-0-2 (2) – ITALIA

OBERSTDORF (VOLO)

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2017 – KRAFT Stefan (AUT)

2018 {Mondiali} – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2019 – ZAJC Timi (SLO)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2019 – STOCH Kamil (POL)

2022 – KRAFT Stefan (AUT)

2022 – ZAJC Timi (SLO)

2024 – ZAJC Timi (SLO)

2024 – KRAFT Stefan (AUT)

2025 – ZAJC Timi (SLO)

2025 – PREVC Domen (SLO)

OBERSTDORF (VOLO)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

7 (4-0-3) – KRAFT Stefan [AUT]

5 (4-0-1) – ZAJC Timi [SLO]

3 (1-1-1) – STOCH Kamil [POL]

2 (1-0-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

2 (1-0-1) – PREVC Domen [SLO]

2 (0-2-0) – WELLINGER Andreas [GER]

2 (0-2-0) – FORFANG Johann-Andre [NOR]

2 (0-1-1) – KUBACKI Dawid [POL]

1 (0-1-0) – KLIMOV Evgeny [RUS]

1 (0-1-0) – JELAR Ziga [SLO]

1 (0-1-0) – ZYLA Piotr [POL]

1 (0-0-1) – KASAI Noriaki [JPN] *

1 (0-0-1) – AMMANN Simon [SUI] *

* Podio ottenuto sulla precedente versione del trampolino.

OBERSTDORF (VOLO)

PODI E VITTORIE SUDDIVISI PER NAZIONE

21 (10-4-7) – AUSTRIA

16 (4-6-6) – GERMANIA [All-Inclusive]

13 (5-5-3) – SLOVENIA [Compresa Jugoslavia]

13 (4-5-4) – NORVEGIA

11 (5-2-4) – FINLANDIA

7 (3-2-2) – GIAPPONE

7 (1-4-2) – POLONIA

3 (0-2-1) – CECOSLOVACCHIA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

1 (0-1-0) – ITALIA

1 (0-1-0) – RUSSIA

1 (0-0-1) – SVEZIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

MONDIALI DI VOLO

BRESADOLA Giovanni

Presenze: 3

24° a Planica 2020

21° a Vikersund 2022

15° a Bad Mitterndorf 2024

INSAM Alex

Presenze: 4

27° a Oberstdorf 2018

40° a Planica 2020

29° a Vikersund 2022

18° a Bad Mitterndorf 2024

CECON Francesco

Nessuna presenza

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

OBERSTDORF

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 3 su 4

Ingressi nei primi trenta: 2

Miglior risultato: 25° il 25 febbraio 2024

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 4 su 10

Ingressi nei primi trenta: 2

Miglior risultato: 20° sia il 24 che il 25 febbraio 2024

CECON Francesco

Nessun precedente

GARTNER Maximilian

Nessun precedente

MONDIALI DI VOLO

ALBO D’ORO TEAM EVENT

2004 – NORVEGIA

2006 – NORVEGIA

2008 – AUSTRIA

2010 – AUSTRIA

2012 – AUSTRIA

2014 – Non disputato {Meteo inclemente}

2016 – NORVEGIA

2018 – NORVEGIA

2020 – NORVEGIA

2022 – SLOVENIA

2024 – SLOVENIA