Salto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci, è già tempo di medaglie! A Oberstdorf i Mondiali di volo 2026
Il salto con gli sci maschile sta per mandare il scena il secondo dei tre momenti clou della stagione 2025-26. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio il trampolino di Oberstdorf (Germania) sarà teatro della XXIX edizione dei Mondiali di volo. La manifestazione, nata nel 1972, osserva una cadenza biennale e viene ospitata a rotazione dai quattro Flying hills attualmente agibili.
Quello del 2026 sarà il settimo appuntamento iridato a tenersi nell’impianto edificato in Baviera che, in precedenza, aveva organizzato le edizioni del 1973, 1981, 1988, 1998 e 2018. Va rimarcato come l’evento presenti una formula particolare. La classifica individuale viene stilata sommando i punteggi di quattro serie, che vanno in scena nell’arco di due giorni (venerdì e sabato). La prova a squadre ha invece format canonico.
Il mastodontico trampolino di volo vide la luce su idea di tre saltatori, Sepp Weiler, Heini Klopfer e Toni Brutscher. Il secondo, oltre a essere un atleta, era anche laureato in architettura. Fu lui a progettare il nuovo impianto. Il ricco magnate dell’industria mineraria Willi Huber finanziò di tasca propria i lavori di edificazione nella valle Stillach, dove fu individuato lo spazio fisico per realizzare l’ambiziosa opera.
MONDIALI VOLO CON GLI SCI 2026
Luogo: Oberstdorf (Germania)
Impianto: Heini-Klopfer-Schanze (HS235)
Competizioni ospitate: 32
Prima gara: 10 marzo 1973 {Mondiali}
Prima gara: 17 marzo 1984 {Coppa del Mondo}
Ultima gara: 26 gennaio 2025
CAMPIONI DEL MONDO DI VOLO
ULTIMO DECENNIO
2016 {Kulm} – PREVC Peter (SLO)
2018 {Oberstdorf} – TANDE Daniel-Andre (NOR)
2020 {Planica} – GEIGER Karl (GER)
2022 {Vikersund} – LINDVIK Marius (NOR)
2024 {Kulm} – KRAFT Stefan (AUT)
MONDIALI DI VOLO
MEDAGLIATI IN ATTIVITA’
KRAFT Stefan [AUT] (Oro 2024; Bronzo 2016 e 2022)
ZAJC Timi [SLO] (Argento 2022; Bronzo 2024)
KASAI Noriaki [JPN] (Oro 1992)
AMMANN Simon [SUI] (Oro 2010)
GEIGER Karl [GER] (Oro 2020)
LINDVIK Marius [NOR] (Oro 2022)
STOCH Kamil [POL] (Argento 2018)
GRANERUD Halvor Egner [NOR] (Argento 2020)
WELLINGER Andreas [GER] (Argento 2024)
MONDIALI VOLO
MEDAGLIERE PER NAZIONE
7-7-5 (19) – GERMANIA [All-Inclusive]
5-8-5 (18) – AUSTRIA
5-5-2 (12) – NORVEGIA
3-1-0 (4) – SVIZZERA
2-3-7 (12) – FINLANDIA
2-2-3 (7) – SLOVENIA [All-Inclusive]
2-1-3 (6) – CECHIA [All-Inclusive]
2-0-0 (2) – GIAPPONE
0-1-1 (2) – POLONIA
0-0-2 (2) – ITALIA
OBERSTDORF (VOLO)
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2017 – KRAFT Stefan (AUT)
2017 – KRAFT Stefan (AUT)
2018 {Mondiali} – TANDE Daniel-Andre (NOR)
2019 – ZAJC Timi (SLO)
2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2019 – STOCH Kamil (POL)
2022 – KRAFT Stefan (AUT)
2022 – ZAJC Timi (SLO)
2024 – ZAJC Timi (SLO)
2024 – KRAFT Stefan (AUT)
2025 – ZAJC Timi (SLO)
2025 – PREVC Domen (SLO)
OBERSTDORF (VOLO)
UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
7 (4-0-3) – KRAFT Stefan [AUT]
5 (4-0-1) – ZAJC Timi [SLO]
3 (1-1-1) – STOCH Kamil [POL]
2 (1-0-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]
2 (1-0-1) – PREVC Domen [SLO]
2 (0-2-0) – WELLINGER Andreas [GER]
2 (0-2-0) – FORFANG Johann-Andre [NOR]
2 (0-1-1) – KUBACKI Dawid [POL]
1 (0-1-0) – KLIMOV Evgeny [RUS]
1 (0-1-0) – JELAR Ziga [SLO]
1 (0-1-0) – ZYLA Piotr [POL]
1 (0-0-1) – KASAI Noriaki [JPN] *
1 (0-0-1) – AMMANN Simon [SUI] *
* Podio ottenuto sulla precedente versione del trampolino.
OBERSTDORF (VOLO)
PODI E VITTORIE SUDDIVISI PER NAZIONE
21 (10-4-7) – AUSTRIA
16 (4-6-6) – GERMANIA [All-Inclusive]
13 (5-5-3) – SLOVENIA [Compresa Jugoslavia]
13 (4-5-4) – NORVEGIA
11 (5-2-4) – FINLANDIA
7 (3-2-2) – GIAPPONE
7 (1-4-2) – POLONIA
3 (0-2-1) – CECOSLOVACCHIA
2 (0-1-1) – SVIZZERA
1 (0-1-0) – ITALIA
1 (0-1-0) – RUSSIA
1 (0-0-1) – SVEZIA
PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’
MONDIALI DI VOLO
BRESADOLA Giovanni
Presenze: 3
24° a Planica 2020
21° a Vikersund 2022
15° a Bad Mitterndorf 2024
INSAM Alex
Presenze: 4
27° a Oberstdorf 2018
40° a Planica 2020
29° a Vikersund 2022
18° a Bad Mitterndorf 2024
CECON Francesco
Nessuna presenza
PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’
OBERSTDORF
BRESADOLA Giovanni
Qualificazioni superate: 3 su 4
Ingressi nei primi trenta: 2
Miglior risultato: 25° il 25 febbraio 2024
INSAM Alex
Qualificazioni superate: 4 su 10
Ingressi nei primi trenta: 2
Miglior risultato: 20° sia il 24 che il 25 febbraio 2024
CECON Francesco
Nessun precedente
GARTNER Maximilian
Nessun precedente
MONDIALI DI VOLO
ALBO D’ORO TEAM EVENT
2004 – NORVEGIA
2006 – NORVEGIA
2008 – AUSTRIA
2010 – AUSTRIA
2012 – AUSTRIA
2014 – Non disputato {Meteo inclemente}
2016 – NORVEGIA
2018 – NORVEGIA
2020 – NORVEGIA
2022 – SLOVENIA
2024 – SLOVENIA