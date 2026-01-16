Se pensi di conoscere lo sport, ripensaci.

Run2U non è solo corse, non è solo gare. È il luogo dove il risultato lascia spazio al percorso, dove il corpo, il tempo, la scelta e il dubbio valgono quanto una medaglia.

In questa puntata speciale, ti ricordiamo il Manifesto di Run2U: perché correre è un gesto, non un’identità; perché lo sport è un linguaggio, non il traguardo; e perché ogni storia merita di essere raccontata senza filtri.

Preparati a domande irrisolte, silenzi veri e momenti anche scomodi. Questo è Run2U.

Benvenuti a Run2U Puntata N1 del 2026, il programma che racconta lo sport come non l’avete mai visto.

‍♂️ Non è solo running

️ Non è solo sport

️ Non è solo interviste

Run2U nasce dalla domanda: che cosa resta dello sport quando si spengono le luci?

Qui gli ospiti si mettono a nudo, il risultato lascia spazio al percorso e ogni esperienza ha lo stesso valore di una vittoria.

In questa puntata, vi riproponiamo il Manifesto di Run2U, la filosofia che guida ogni episodio: fiducia, autenticità, dubbi e storie non raccontate.

Proseguiremo anche quest’ anno con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; con il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e i vostri comunicati, ed appelli ed infine le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori di gare che attendiamo sempre alla e-mail sabrinarun2u@gmail.com.

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale che si metteranno a nudo con noi, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e tante curiosità ed informazioni utili agli sportivi.

Iscriviti a Run2 per non perdere altri episodi con ospiti d’eccellenza del mondo running, trail e sport multidisciplinare!

Invia i tuoi video, comunicati e appelli a: sabrinarun2u@gmail.com

In diretta: Mercoledì 20:30 | Venerdì 21:00

Seguici su: @tvrun2u

#Run2U #RunningMotivation #TrailRunning #SportCommunity #RunnerLife #NordicWalking #TriathlonItalia #AtletiItaliani #SportLocale #PassioneSport #Corsa #RunningRomagna #sempredicorsa

#Run2 #RunningMotivation #TrailRunning #Corsa #RunnerLife #SportCommunity #NordicWalking #TriathlonItalia #AtletiItaliani #PassioneSport #RunningRomagna #SportVero #SportAutentico