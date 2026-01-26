Rugby, i convocati dell’Italia per il Sei Nazioni: azzurri al lavoro a Verona

Il CT dell’Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato l’elenco dei convocati per il raduno di Verona, che lancerà gli azzurri verso il Sei Nazioni 2026: saranno 33 gli atleti al lavoro nella città scaligera, anche se il tecnico e capitan Lamaro saranno assenti al ritrovo per partecipare alla presentazione ufficiale del torneo, prevista ad Edimburgo, in Scozia.

I due esordienti assoluti presenti nell’elenco degli azzurri sono la terza linea delle Zebre Parma, Samuele Locatelli, ed il centro, appartenente sempre alla franchigia federale, Damiano Mazza, mentre rientrano in Nazionale Paolo Odogwu, Matt Gallagher ed Alessandro Fusco.

La presentazione del CT Gonzalo Quesada al sito federale: “Questi giorni in raduno sono molto importanti, pieni di entusiasmo in attesa di scendere in campo nel torneo di Rugby più antico del mondo affrontando alcune tra le migliori nazionali nel panorama rugbistico. Sono sempre momenti ricchi di tanta emozione. La nostra ultima partita nel Sei Nazioni 2025 ci ha lasciato l’amaro in bocca per il risultato, ma offrendo una ottima prestazione. Dobbiamo approfittare della nostra forma mostrata nell’ultimo novembre dove abbiamo cambiato alcune metodologie di lavoro andando a ritrovare subito i nostri automatismi in pochi allenamenti per poi puntare a mostra le prestazioni che abbiamo avuto contro Irlanda e Australia nel 2025“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 69 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 58 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma 4 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 36 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 19 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 6 caps)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 36 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 58 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 8 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 67 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 14 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 33 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 49 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

David ODIASE (Zebre Parma, 3 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 38 caps)

Mediani di mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)

Mediani di apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 49 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Toulon, 49 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 17 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 34 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 7 caps)

Ali/Estremi

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 42 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 9 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 8 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)

Atleti non considerati per infortunio:

Tommaso ALLAN (Perpignan, 87 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 31 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)