Rugby a 7, l’Italia chiude la prima fase con onore e batte il Belgio nel SVNS 3

L’Italia del rugby a 7 maschile chiude con un’inutile vittoria la fase a gironi della SVNS 3: a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nella Pool B gli azzurri, già eliminati, piegano il Belgio con lo score di 22-14, ma restano comunque all’ultimo posto nel girone.

Nella prima frazione l’Italia passa a condurre al 2′ con la meta di Cristian Lai, ma già al 3′ il Belgio opera il sorpasso con la marcatura del 7-5. Al 5′ la segnatura di Giovanni Marzotto vale il nuovo vantaggio azzurro sul 10-7, ma in chiusura arriva la seconda meta del Belgio, che torna davanti sul 14-10.

Alla ripresa del gioco, però, l’Italia sfrutta la superiorità numerica per 2′ a seguito del giallo ricevuto da Martin Marenne e torna in vantaggio al 12′ con la meta di Marco Scalabrin, che vale il 15-14 per gli azzurri. Al tramonto del match l’Italia certifica il successo con la marcatura di Giacomo Ndoumbe Lobe, trasformata da Francesco Bonavolontà, che vale il definitivo 22-14.

Nell’altro match dell’ultimo turno della Pool B il Canada supera il Madagascar per 24-17 ed approda in semifinale come prima del girone con 7 punti, davanti al Belgio, secondo a quota 6, mentre il bonus difensivo conquistato dai malgasci vale il terzo posto a quota 4, mentre l’Italia chiude comunque ultima con 3.

Domani le semifinali che metteranno in palio la promozione nel SVNS 2 saranno Samoa-Belgio e Canada-Hong Kong, mentre l’Italia proverà a conquistare il quinto posto: gli azzurri affronteranno Tonga alle ore 7.44, mentre dall’altra parte del tabellone la sfida sarà tra Madagascar e Colombia.