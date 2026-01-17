Rugby a 7
Rugby a 7, Italia sconfitta dal Canada nel match d’esordio del SVNS 3
Inizia con una sconfitta il cammino dell‘Italia del rugby a 7 maschile, che a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sta disputando l’unica tappa in calendario del SVNS 3: nella Pool B gli azzurri vengono fermati all’esordio dal Canada, vittorioso per 33-7, ed ora non potranno permettersi altri passi falsi.
Nella prima frazione il Canada passa a condurre dopo 2′ con la meta di Brenden Black, trasformata da Lachlan Kratz, ma l’Italia replica e pareggia i conti con la marcatura di Cristian Lai, convertita da Francesco Krsul per il 7-7. Nuovo vantaggio canadese proprio allo scadere con la segnatura di Jack Shaw, trasformata da Thomas Isherwood per il 14-7.
Alla ripresa del gioco i nordamericani allungano già all’8′ con la seconda meta personale di Lachlan Kratz, il quale manca la conversione. Il Canada dilaga all’11’ con la marcatura di Thomas Isherwood, trasformata da Lachlan Kratz per il 26-7, e poi, ancora allo scadere segna nuovamente con Kalin Sager, mentre la conversione di Thomas Isherwood vale il definitivo 33-7.
Nell’altro match della Pool B il Belgio supera il Madagascar per 24-0: gli azzurri dovranno battere i malgasci in tarda mattinata per poi giocarsi il passaggio alle semifinali di domani contro i belgi nel primo pomeriggio. Per essere promossi nel SVNS 2, invece, occorrerà arrivare in finale.