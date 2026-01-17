Rugby a 7, l’Italia cede anche al Madagascar nel SVNS 3: sfuma già il sogno della promozione

Si è già concluso il cammino dell’Italia del rugby a 7 maschile nell’unica tappa in calendario del SVNS 3: a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nella Pool B gli azzurri vengono battuti anche dal Madagascar, che nel secondo incontro del girone si impone per 31-19, e sono eliminati.

Nel primo tempo l’inizio dell’Italia è fulmineo, ed in 2′ gli azzurri volano sul 12-0 con le mete di Giacomo Ndoumbe Lobe e Paul Marie Foroncelli, ma altrettanto rapida è la replica dei malgasci, che al 6′ pareggiano i conti sul 12-12. L’ultimo spunto, però, è dell’Italia, che va a marcare ancora con Giacomo Ndoumbe Lobe, mentre la conversione di Francesco Krsul porta lo score sul 19-12 per gli azzurri.

Al rientro in campo, però, si assiste ad un monologo dei malgasci, che già all’8′ accorciano sul 17-19, e poi vanno ancora in meta all’11’, firmando il sorpasso sul 24-19. L’Italia tenta il tutto per tutto per ribaltare l’incontro, ma nel finale è ancora il Madagascar a marcare, per il definitivo 31-19.

Nell’altro match del secondo turno della Pool B il Belgio supera anche il Canada per 19-15 e vola in semifinale: sarà ininfluente per l’Italia, ferma a quota zero, l’ultimo match con i belgi, primi con 6 punti. L’altro posto della Pool B al penultimo atto sarà in palio nel match tra Canada, secondo a quota 4, e Madagascar, terzo con 3.