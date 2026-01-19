Tennis
Ranking ATP (19 gennaio 2026): Sinner alle spalle di Alcaraz, Musetti si conferma in top five
Alla vigilia degli Australian Open 2026 di tennis è stato aggiornato il ranking ATP: in top ten sono minime le variazioni a ridosso del primo torneo stagionale del Grand Slam, con lo statunitense Ben Shelton che diventa settimo andando a scavalcare per 10 punti il canadese Felix Auger-Aliassime.
Jannik Sinner resta al secondo posto a -550 punti da Alcaraz, anche se non potrà scavalcare lo spagnolo a Melbourne, mentre difende la top five Lorenzo Musetti, stabile al quinto posto. Conferma il proprio piazzamento anche Flavio Cobolli, sempre 22°.
Perde una piazza rispetto alla scorsa settimana, invece, Luciano Darderi, che scivola in 25ma posizione, mentre Lorenzo Sonego si conferma al 40° posto. Una posizione in meno anche per Matteo Berrettini, che diventa 57°.
Sono stabili, invece, Matteo Arnaldi, 65°, e Mattia Bellucci, 76°. Restano otto, dunque, i tennisti italiani tra i primi 100, inoltre si confermano quindici, nel complesso, gli azzurri tra i primi 200 del mondo, grazie alla presenza di altri sette italiani tra il 108° ed il 181° posto.
RANKING ATP
Lunedì 19 gennaio 2026
1 Carlos Alcaraz 12050
2 Jannik Sinner 11500
3 Alexander Zverev 5105
4 Novak Djokovic 4780
5 Lorenzo Musetti 4105
6 Alex de Minaur 4080
7 Ben Shelton 4000
8 Felix Auger-Aliassime 3990
9 Taylor Fritz 3840
10 Alexander Bublik 3065
ITALIANI TRA I PRIMI 200
Lunedì 19 gennaio 2026
2 Jannik Sinner 11500
5 Lorenzo Musetti 4105
22 Flavio Cobolli 1955
25 Luciano Darderi 1599
40 Lorenzo Sonego 1240
57 Matteo Berrettini 945
65 Matteo Arnaldi 858
76 Mattia Bellucci 758
108 Luca Nardi 561
138 Andrea Pellegrino 438
140 Francesco Passaro 436
141 Francesco Maestrelli 436
152 Matteo Gigante 407
156 Giulio Zeppieri 402
191 Stefano Travaglia 308