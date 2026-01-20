Mondiale Rally 2026: i favoriti. Occasione d’oro per Evans e Neuville, ma Ogier resta uno spauracchio

Mancano pochi giorni al via del Rally di Montecarlo, prestigioso evento che aprirà ufficialmente il Mondiale WRC 2026. Il cast del campionato deve fare i conti purtroppo con due assenze pesanti rispetto al recente passato, infatti hanno lasciato (almeno per un anno) la categoria sia il fenomeno finlandese Kalle Rovanpera che il big estone Ott Tanak.

Di fatto sono usciti di scena in un colpo solo due campioni iridati e top driver che partivano ogni anno con l’obiettivo di conquistare il titolo. Riflettori puntati dunque su Sebastien Ogier, vincitore del Mondiale 2025 gareggiando solamente in undici round su quattordici, anche se il fuoriclasse francese ha annunciato di voler confermare un programma part-time con Toyota.

Il nove volte campione del mondo dovrebbe partecipare a dieci rally su quattordici nel WRC 2026, di conseguenza si profila all’orizzonte un’impresa estremamente complicata per riuscire a replicare il trionfo dell’anno scorso e ottenere il decimo titolo. Con queste premesse, i favoriti principali per il Mondiale diventano inevitabilmente Thierry Neuville ed Elfyn Evans.

Il belga della Hyundai, dopo cinque secondi e tre terzi posti in classifica generale, ha centrato finalmente il bersaglio grosso nel 2024 laureandosi Campione del Mondo ma è reduce da una stagione negativa in cui ha vinto un solo rally non andando oltre la quinta piazza assoluta a fine anno. Occasione d’oro anche per il gallese della Toyota, che può puntare con credenziali al primo sigillo iridato della carriera dopo aver collezionato ben cinque titoli platonici di vice-campione WRC (nell’arco di sei anni).

La lotta per il Mondiale piloti dovrebbe coinvolgere sulla carta Evans e Neuville, con il terzo incomodo Ogier pronto ad approfittare dei passi falsi altrui per rimanere in quota e cambiare magari i suoi piani in corsa proprio come avvenuto nel 2025. Il gruppo degli outsider è composto dai vari Adrien Fourmaux, Sami Pajari, Takamoto Katsuta e Oliver Solberg.