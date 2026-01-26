Quando si gioca Sinner-Shelton: due possibili fasce orarie, tv, streaming

Nel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di completare i quarti di finale mercoledì 28 gennaio, quando Jannik Sinner, accreditato della seconda testa di serie, affronterà lo statunitense Ben Shelton, numero 8 del seeding.

Il match tra Sinner e Shelton andrà in scena certamente sulla Rod Laver Arena, ma l’ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: l’incontro potrebbe disputarsi nella sessione diurna (dall’1.30 ora italiana oppure non prima delle 3.30 ora italiana), o in quella serale (non prima delle 9.00 ora italiana oppure a seguire).

La diretta tv del match dei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiana sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Mercoledì 28 gennaio

Rod Laver Arena

Jannik Sinner (Italia, 2) – Ben Shelton (Stati Uniti, 8)

Possibili slot orari:

Sessione diurna – Dall’1.30 ora italiana / Non prima delle 3.30 ora italiana

Sessione serale – Non prima delle 9.00 ora italiana / A seguire

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.