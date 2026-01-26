Australian Open 2026, Iga Swiatek domina Inglis e approda ai quarti di finale

Nell’incontro di chiusura degli ottavi di finale del tabellone del singolare femminile la polacca Iga Swiatek domina l’australiana Maddison Inglis 6-0 6-3 in un’ora e tredici minuti e approda in scioltezza ai quarti di finale. Nel prossimo turno la testa di serie numero due affronterà, in uno scontro di alto livello, la kazaka Elena Rybakina.

La numero due del mondo difende a zero il turno di battuta inaugurale e, sull’errore da fondo dell’avversaria, timbra il break del 2-0. La polacca, dopo aver rimontato da 0-30, sigla il 3-0 con il rovescio lungolinea e sulla palla in rete di Inglis le strappa nuovamente il servizio per il 4-0. Swiatek non concede nulla alla rivale e completa l’opera con la bordata di rovescio del 6-0.

L’australiana inizia la seconda partita con il piglio di chi non vuole molare e ottiene il break in apertura. La numero due del mondo però reagisce con l’immediato 1-1 e capovolge il risultato con l’accelerazione di diritto del 2-1. Swiatek, una volta ottenuto il vantaggio, non si volta più indietro, opera il break del 3-1, gestisce le velleità di reazione della rivale e chiude i conti con il tracciante di diritto per il definitivo 6-3.

Swiatek non realizza ace, commette un doppio fallo e mette dentro il cinquantasei per cento di prime. La polacca vince l’ottantatré per cento di punti sulla prima e il sessantatré per cento quando si affida alla seconda. La numero due del mondo mette a segno ventidue vincenti, commette diciannove errori gratuiti e sfrutta cinque delle sei palle break a propria disposizione.