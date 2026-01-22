Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nel superG di Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv
Saranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, venerdì 23 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 63 gli atleti in gara, con 16 Paesi rappresentati.
Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:32:00, Dominik Paris col 6 alle 11:40:15, Giovanni Franzoni col 7 alle 11:42:30, Mattia Casse col 19 alle 12:08:45, Christof Innerhofer col 24 alle 12:19:00, Marco Abbruzzese col 40 alle 12:46:00, Benjamin Jacques Alliod col 46 alle 12:54:30, Florian Schieder col 49 alle 12:58:45 e Max Perathoner col 54 alle 13:05:50.
Per il superG maschile di Kitzbuehel (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.
COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Venerdì 23 gennaio
Ore 11.30 SuperG maschile di Kitzbuehel (Austria) – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTONO DOMINIK PARIS E GLI AZZURRI?
Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:32:00, Dominik Paris col 6 alle 11:40:15, Giovanni Franzoni col 7 alle 11:42:30, Mattia Casse col 19 alle 12:08:45, Christof Innerhofer col 24 alle 12:19:00, Marco Abbruzzese col 40 alle 12:46:00, Benjamin Jacques Alliod col 46 alle 12:54:30, Florian Schieder col 49 alle 12:58:45 e Max Perathoner col 54 alle 13:05:50.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 ALLEGRE Nils FRA
2 BOSCA Guglielmo ITA
3 ZABYSTRAN Jan CZE
4 FEURSTEIN Lukas AUT
5 CRAWFORD James CAN
6 PARIS Dominik ITA
7 FRANZONI Giovanni ITA
8 ROGENTIN Stefan SUI
9 BABINSKY Stefan AUT
10 VON ALLMEN Franjo SUI
11 HAASER Raphael AUT
12 MONNEY Alexis SUI
13 ODERMATT Marco SUI
14 KRIECHMAYR Vincent AUT
15 MOELLER Fredrik NOR
16 HEMETSBERGER Daniel AUT
17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR
18 SCHWARZ Marco AUT
19 CASSE Mattia ITA
20 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA
21 ALEXANDER Cameron CAN
22 MURISIER Justin SUI
23 READ Jeffrey CAN
24 INNERHOFER Christof ITA
25 HROBAT Miha SLO
26 BAILET Matthieu FRA
27 GOLDBERG Jared USA
28 JOCHER Simon GER
29 NEGOMIR Kyle USA
30 RADAMUS River USA
31 BOISSET Arnaud SUI
32 GIEZENDANNER Blaise FRA
33 KOHLER Marco SUI
34 SEGER Brodie CAN
35 KILDE Aleksander Aamodt NOR
36 MONSEN Felix SWE
37 SEGER Riley CAN
38 PLOIER Andreas AUT
39 WIESER Vincent AUT
40 ABBRUZZESE Marco ITA
41 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA
42 TRANINGER Manuel AUT
43 MIGGIANO Alessio SUI
44 FRESQUET Adrien FRA
45 BAUMANN Romed GER
46 ALLIOD Benjamin Jacques ITA
47 BENNETT Bryce USA
48 LEHTO Elian FIN
49 SCHIEDER Florian ITA
50 MORSE Sam USA
51 ALPHAND Sam FRA
52 VOGT Luis GER
53 BACHLER Fabian AUT
54 PERATHONER Max ITA
55 von APPEN Henrik CHI
56 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA
57 ALPHAND Nils FRA
58 PFIFFNER Marco LIE
59 STEUDLE Roy-Alexander GBR
60 LUIK Juhan EST
61 CATER Martin SLO
62 PERKINS Tanner USA
63 GRAMMEL Anton GER