Perché non ci sarà lo sci alpino oggi: tutto fermo a Kitzbuehel, prove tecniche per le donne

Non ci saranno prove, né gare, della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino quest’oggi: a Kitzbuehel, in Austria, infatti, è stata cancellata la terza prova cronometrata della discesa libera maschile, che si disputerà sabato.

Dopo la buona riuscita delle prime due prove cronometrate dei giorni scorsi è stato concesso un turno di riposo agli atleti, con i velocisti che saranno impegnati anche domani nel superG che aprirà il trittico di gare, che culminerà domenica, quando saranno invece protagonisti gli slalomisti.

Per quanto concerne il settore femminile, invece, sono protagoniste esclusivamente le prove tecniche: a Spindleruv Mlyn, in Cechia, dove andranno in scena nel fine settimana uno slalom gigante, previsto sabato 24, ed uno slalom speciale, in programma domenica 25.