Quando parte Sofia Goggia nel superG di Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

Saranno otto le azzurre al via del superG femminile di Crans Montana (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 31 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 50 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati.

Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 13 alle ore 11.24.00: il superG femminile di Crans Montana, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra.

Per il superG femminile di Crans Montana (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 31 gennaio

Ore 11.00 SuperG femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA?

Il superG femminile di Crans Montana inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra: salvo ritardi oppure interruzioni, dunque, Sofia Goggia partirà con il pettorale numero 13 alle ore 11.24.00.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 RAEDLER Ariane AUT

2 MELESI Roberta ITA

3 PUCHNER Mirjam AUT

4 CERUTTI Camille FRA

5 SUTER Corinne SUI

6 LIE Kajsa Vickhoff NOR

7 ROBINSON Alice NZL

8 CURTONI Elena ITA

9 BRIGNONE Federica ITA

10 HUETTER Cornelia AUT

11 MIRADOLI Romane FRA

12 AICHER Emma GER

13 GOGGIA Sofia ITA

14 LEDECKA Ester CZE

15 VONN Lindsey USA

16 CASHMAN Keely USA

17 BLANC Malorie SUI

18 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER

19 GAUCHE Laura FRA

20 PIROVANO Laura ITA

21 MANGAN Tricia USA

22 ORTLIEB Nina AUT

23 STUHEC Ilka SLO

24 SUTER Jasmina SUI

25 FEST Nadine AUT

26 HAEHLEN Joana SUI

27 MUZAFERIJA Elvedina BIH

28 HAASER Ricarda AUT

29 JOHNSON Breezy USA

30 AGER Christina AUT

31 FLURY Jasmine SUI

32 SCHEIB Julia AUT

33 ZENERE Asja ITA

34 SCHMITT Janine SUI

35 MORENO Cande AND

36 PLESHKOVA Julia AIN

37 WECHNER Lena AUT

38 BOCOCK Mary USA

39 DURRER Delia SUI

40 BRUNNER Stephanie AUT

41 DIREZ Clara FRA

42 DELAGO Nicol ITA

43 CUTLER Haley USA

44 MOLLIN Allison USA

45 WRIGHT Isabella USA

46 DELAGO Nadia ITA

47 WILES Jacqueline USA

48 MING-NUFER Priska SUI

49 CAILL Ania Monica ROU

50 SMALL Greta AUS