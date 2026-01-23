Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv

Saranno ben otto gli azzurri al via della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 24 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 58 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati.

Salvo ritardi o interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col pettorale numero 2 alle ore 11:32:20: l’azzurro, inserito nel secondo gruppo di merito, poteva ricevere in dote un numero dall’1 al 5 o dal 16 al 20. Il primo via è fissato per le 11:30:00, e per i primi 5 pettorali l’intervallo di partenza è di 2’20”.

Per la discesa maschile di Kitzbuehel (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2o25-2026

Sabato 24 gennaio

Ore 11.30 Discesa maschile di Kitzbuehel (Austria) – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE GIOVANNI FRANZONI?

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 CASSE Mattia ITA

2 FRANZONI Giovanni ITA

3 ROGENTIN Stefan SUI

4 HINTERMANN Niels SUI

5 BABINSKY Stefan AUT

6 SCHIEDER Florian ITA

7 HROBAT Miha SLO

8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

9 MURISIER Justin SUI

10 MONNEY Alexis SUI

11 PARIS Dominik ITA

12 ODERMATT Marco SUI

13 VON ALLMEN Franjo SUI

14 ALLEGRE Nils FRA

15 KRIECHMAYR Vincent AUT

16 HEMETSBERGER Daniel AUT

17 BENNETT Bryce USA

18 ALEXANDER Cameron CAN

19 CRAWFORD James CAN

20 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR

21 SEGER Brodie CAN

22 LEHTO Elian FIN

23 MIGGIANO Alessio SUI

24 INNERHOFER Christof ITA

25 ALPHAND Nils FRA

26 KOHLER Marco SUI

27 ROESTI Lars SUI

28 BAUMANN Romed GER

29 MUZATON Maxence FRA

30 THEAUX Adrien FRA

31 HAASER Raphael AUT

32 BOSCA Guglielmo ITA

33 HILTBRAND Livio SUI

34 MONSEN Felix SWE

35 ZABYSTRAN Jan CZE

36 GIEZENDANNER Blaise FRA

37 MAPLE Wiley USA

38 READ Jeffrey CAN

39 ALLIOD Benjamin Jacques ITA

40 VOGT Luis GER

41 JOCHER Simon GER

42 CATER Martin SLO

43 NEGOMIR Kyle USA

44 RIESER Stefan AUT

45 ARVIDSSON Erik USA

46 PFIFFNER Marco LIE

47 PLOIER Andreas AUT

48 von APPEN Henrik CHI

49 WIESER Vincent AUT

50 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA

51 MORSE Sam USA

52 BAILET Matthieu FRA

53 TRANINGER Manuel AUT

54 ABBRUZZESE Marco ITA

55 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA

56 STEUDLE Roy-Alexander GBR

57 SZOLLOS Barnabas ISR

58 LUIK Juhan EST