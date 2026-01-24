LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: lo spettacolo della Streif! Paris e Franzoni ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. Per tanti è il giorno più importante dell’anno: la Coppa del Mondo maschile di sci alpino vive una delle sue giornate simbolo, con il tradizionale appuntamento di Kitzbühel, teatro di una gara che ogni stagione rappresenta uno snodo tecnico ed emotivo del calendario. La discesa libera di sabato sulla Streif è un passaggio obbligato per chi ambisce a lasciare un segno nella storia della velocità. Qui contano coraggio, lettura del terreno e capacità di tenere insieme aggressività e controllo per oltre due minuti su una pista che non concede seconde possibilità.

L’avvicinamento alla gara ha già consegnato indicazioni importanti, soprattutto per l’Italia. Giovanni Franzoni arriva all’appuntamento austriaco nel momento migliore della sua giovane carriera. Il successo in superG e il terzo posto in discesa a Wengen hanno acceso definitivamente i riflettori sul bresciano, che ha poi rafforzato la propria candidatura dominando entrambe le prove cronometrate sulla Streif, anche se ieri ha fallito l’appuntamento con la top 10 nel SuperG. Nei due training ufficiali Franzoni ha mostrato continuità di rendimento, qualità nella parte alta e grande efficacia nel tratto finale, interpretando la pista con sicurezza e senza apparenti punti deboli. Un segnale forte, che lo colloca di diritto tra i principali protagonisti della gara.

Il contingente azzurro può contare anche su altre carte di spessore. Christof Innerhofer ha confermato di trovarsi perfettamente a suo agio su questa pista, chiudendo sempre nelle prime posizioni nei training, mentre Mattia Casse e Florian Schieder hanno fornito riscontri incoraggianti, mostrando solidità e buone linee. Più coperto, ma comunque in crescita, Dominik Paris, che a Kitzbühel ha costruito una parte fondamentale della propria leggenda: quattro vittorie sulla Streif e la possibilità, sabato, di inseguire una storica quinta affermazione. L’altoatesino non ha forzato nei training, ma le sensazioni lasciano intendere una condizione in progressivo miglioramento.

Sul fronte internazionale, l’uomo più atteso resta Marco Odermatt. Leader della classifica di discesa libera e già vincitore stagionale a Beaver Creek e Wengen e trionfatore anche ieri nel SuperG, il campione svizzero non è ancora riuscito a imporsi nella discesa di Kitzbühel, uno dei pochi tasselli mancanti nel suo palmarès. Dopo aver assaggiato la Streif con prudenza nelle prove, l’obiettivo è chiaro: puntare dritto alla gara per completare l’opera. Accanto a lui, attenzione al compagno Franjo von Allmen, secondo ieri nel SuperG, secondo nella graduatoria di specialità, e al padrone di casa Vincent Kriechmayr, sempre pericoloso quando il tracciato diventa tecnico e selettivo. La classifica di Coppa del Mondo racconta un equilibrio solo apparente: Odermatt guida con margine, ma alle sue spalle la lotta è apertissima, con Franzoni ormai stabilmente inserito nel gruppo di testa insieme a Paris, Schieder e Kriechmayr. In questo contesto, la discesa di Kitzbühel può rappresentare un vero spartiacque stagionale.

si parte alle ore 11.30!