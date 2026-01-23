Sci alpino, la Coppa del Mondo ritorna a Spindleruv Mlyn. La giovane Italia punta tutto su Della Mea

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa ritorno a Spindleruv Mlyn a tre anni dall’ultima gara. In Cechia va in scena un fine settimana dedicato completamente alle specialità tecniche, con in programma un gigante ed uno slalom. Riflettori puntati sul duello a distanza tra Mikaela Shiffrin e Camille Rast, con l’americana che guida la generale con 140 punti di vantaggio sulla svizzera, determinata a riaprire la corsa alla sfera di cristallo.

Rast può guardare con fiducia soprattutto al gigante, specialità in cui il suo rendimento è apparso decisamente più continuo rispetto a quello di Shiffrin, che in stagione non è ancora riuscita a salire sul podio tra le porte larghe. In slalom, invece, la musica cambia, con l’americana che ha praticamente dominato la stagione tra i rapid gates, ma l’elvetica resta l’unica atleta capace di interrompere l’egemonia di Shiffrin in questa disciplina.

Proprio in gigante la principale favorita è l’austriaca Julia Scheib, che ha ormai ipotecato la coppa di specialità grazie al quarto successo stagionale conquistato a Kronplatz. Attenzione però alla svedese Sara Hector, ancora a caccia della prima vittoria dell’inverno, e alla neozelandese Alice Robinson, chiamata al riscatto dopo un periodo complicato proprio tra le porte larghe.

Non è il momento più brillante nemmeno per Lara Colturi, che sulle nevi ceche va in cerca di un risultato capace di ridare fiducia in vista dell’appuntamento olimpico di Cortina. In slalom fari puntati anche sulla svizzera Wendy Holdener, mentre l’americana Paula Moltzan potrebbe rivelarsi una mina vagante, con ambizioni importanti anche in gigante.

Per l’Italia sarà un fine settimana senza Federica Brignone e Sofia Goggia, ma l’attenzione è tutta su Lara Della Mea. La nativa di Tarvisio arriva a Spindleruv Mlyn forte di cinque Top-10 consecutive in gigante e cerca conferme anche in slalom, con l’obiettivo di abbassare ulteriormente il pettorale in vista dei Giochi.

Sarà un’Italia giovane quella al via questo fine settimana. In gigante spazio ad Asja Zenere, Laura Steinmair, Ilaria Ghisalberti, Carole Agnelli, Sophie Mathieu, Giorgia Collomb e Anna Trocker; mentre in slalom, oltre a Della Mea e Martina Peterlini, toccherà a Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio. Un’occasione importante soprattutto per Trocker e D’Antonio, al debutto stagionale, mentre Mondinelli e Valleriani si giocano probabilmente un pass per le Olimpiadi.