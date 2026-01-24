Coppa del MondoLive SportSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, presente Trocker
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma a Spindleruv Mlyn (Cechia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 56 atlete da 19 Paesi. Seconda manche alle 13.30.
In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 56 partenti della prima run: Lara Della Mea scatterà col 12, Asja Zenere col 21, Laura Steinmair col 32, Anna Trocker col 36, Giorgia Collomb col 37, Sophie Mathiou col 41, Ilaria Ghisalberti col 44, Carole Agnelli col 45.
Si tratta dell’ultimo gigante prima delle Olimpiadi: nella classifica di specialità guida l’austriaca Julia Scheib con 560 punti, davanti all’elvetica Camille Rast, seconda con 421, ed alla svedese Sara Hector, terza con 329.
Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, con 973 punti. A 140 punti di distacco c’è proprio l’elvetica Camille Rast, seconda con 833, mentre al terzo posto, a -375, c’è la tedesca Emma Aicher, a quota 598.
Il gigante femminile in programma a Spindleruv Mlyn (Cechia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.00 con la prima manche (seconda run dalle 13.30): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!