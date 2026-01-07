Quando parte Giada D’Antonio oggi, secondo gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, orario, tv

Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del secondo gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi, mercoledì 7 gennaio, l’azione scatterà alle ore 15.00 italiane, e saranno 82 le atlete in gara. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari“, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta.

Nella prima manche Giada D’Antonio partirà con il pettorale numero 17, mentre Anna Trocker scatterà col 3, Francesca Fanti col 10, Giorgia Collomb col 33 e Cecilia Pizzinato col 37. La seconda manche, invece, scatterà alle ore 18.00 italiane: in Nor-Am Cup la seconda run sarà aperta alle migliori 60 atlete della prima discesa. Si inizierà con l’inversione delle migliori 30, poi partiranno le atlete dalla 31ma alla 60ma posizione.

Per il secondo gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv non sarà assicurata e la diretta streaming non sarà disponibile, ma la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026

Mercoledì 7 gennaio – Tremblant (Canada)

15.00 Prima manche secondo gigante femminile

18.00 Seconda manche secondo gigante femminile

PROGRAMMA NOR-AM SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE GIADA D’ANTONIO?

STARTLIST NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026

1 FORGET, Arianne CAN

2 LAMONTAGNE, Justine CAN

3 TROCKER, Anna ITA

4 BENNETT, Sarah CAN

5 MORITZ, Kjersti USA

6 GRITSCH, Franziska AUT

7 JELINKOVA, Adriana CZE

8 GROSDIDIER, Logan USA

9 KEANE, Kaitlin USA

10 FANTI, Francesca ITA

11 GROSDIDIER, Tatum USA

12 DEHART, Paige USA

13 HUNT, Mia USA

14 LAFRENIERE, Kaila CAN

15 GIESBRECHT, Kendra CAN

16 ZAYTSEVA, Viktoria USA

17 D’ANTONIO, Giada ITA

18 ROWEKAMP, Katie USA

19 ROUNTREE-WILLIAMS, Nicola USA

20 PALLA, Victoria GBR

21 JACOBSEN, Christina NOR

22 BROWNLIE, Alexa CAN

23 KLOMHAUS, Storm USA

24 SMART, Eleri CAN

25 KAISERMAN, Madison USA

26 GRAY, Zoe CAN

27 RENICK, Mari USA

28 MARTIN, Estelle CAN

29 RESNICK, Emma USA

30 MAY, Beatrice USA

31 LYNCH, Erica USA

32 BOURGEOIS, Amelie CAN

33 COLLOMB, Giorgia ITA

34 BOIES, Charlotte CAN

35 WARDLE, Galena USA

36 CREIGHTON, Elisabeth CAN

37 PIZZINATO, Cecilia ITA

38 ST-PIERRE, Simone CAN

39 SEWELL, Lily CAN

40 REID, Isabel USA

41 ANDERSON, Ashley USA

42 LAMBERT, Lea CAN

43 AUDET, Laeticia-Odile CAN

44 DESROSIERS, Arielle CAN

45 TURNER, Vivian USA

46 BRUCE, Tianna USA

47 DOUGLAS, Maizy USA

48 SMITH, Ruby USA

49 SIMARD, Samuelle CAN

50 BUCHHEISTER, Stella USA

51 JENSEN, Hannah CAN

52 NODDER, Alexandra CAN

53 AUBUT-LAURIN, Leanne CAN

54 WALL, Gabby CAN

55 MAXSON, Maya USA

56 PHILLIPS, Devon USA

57 NEEVES, Hannah USA

58 SOMMEROVA, Elese CZE

59 GUAY, Dyllan USA

60 WIESER, Aura USA

61 ROBINSON, Marie-Penelope CAN

62 WUNSCH, Mikayla CAN

63 ANDERSON, Ava USA

64 BROWN, Brooke USA

65 WAYLAND, Lauren CAN

66 FELICIELLO, Elsa CAN

67 CLUTE, Regan USA

68 GILBERT, Lola CAN

69 SKYTTA, Sophie USA

70 GOFORTH, Caley USA

71 TIVILUK, Rachel CAN

72 LEVESQUE, Olivia CAN

73 ATTALLA, Amy CAN

74 LEGAULT, Juliette CAN

75 MIKELL, Sara Jane USA

76 HOULE, Alexandra CAN

77 BROOKS, Noemie CAN

78 DECARY, Sarah CAN

79 HANNEMA, Loren CAN

80 MCLELLAN, Jessica CAN

81 HAWKINS, Keira CAN

82 BUZDUGAN, Sara ROU