Las Palmas-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 7 gennaio (ore 19.30 italiane) si giocherà Guaguas Las Palmas-Perugia, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley maschile. I Campioni del Mondo saranno attesi da un impegno in trasferta sul campo della formazione iberica, proveniente dai preliminari e fresca di trionfo nella Supercoppa di Spagna. I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare gli ambiziosi padroni di casa, che cercheranno di tutto per firmare il colpaccio.

Dopo aver regolato i cechi del VK Lvi Praga in occasione dell’esordio nella massima competizione continentale, i Campioni d’Europa andranno a caccia del secondo sigillo di fila per confermarsi al comando del gruppo C in attesa dell’incrocio con i tedeschi del Berlin Recycling Volleys. A trascinare gli umbri saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk, i centrali Sebastian Solé e Agustin Loser, il libero Massimo Colaci. Tra le fila di Las Palmas spicca l’eterno Osmany Juantorena.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Guaguas Las Palmas-Perugia, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Canarie sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO LAS PALMAS-PERUGIA CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Mercoledì 7 gennaio

Ore 19.30 Guaguas Las Palmas vs Sir Sicoma Monini Perugia – Diretta tv su Sky Sport Max

