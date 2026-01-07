Sci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando parte Anna Trocker oggi, secondo gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, orario, tv
La prima delle cinque azzurre al via della prima manche del secondo gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: la prima manche scatterà alle ore 15.00 italiane, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 18.00 italiane. Nella prima manche Anna Trocker scatterà con il pettorale numero 3, Giada D’Antonio col 17, Francesca Fanti col 10, Giorgia Collomb col 33 e Cecilia Pizzinato col 37.
Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari“, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. A differenza di quanto accade in Coppa del Mondo, in Nor-Am Cup la seconda run sarà aperta alle migliori 60 atlete della prima discesa. Si inizierà con l’inversione delle migliori 30, poi partiranno le atlete dalla 31ma alla 60ma posizione.
Per il secondo gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv non sarà assicurata e la diretta streaming non sarà disponibile, ma la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026
Mercoledì 7 gennaio – Tremblant (Canada)
15.00 Prima manche secondo gigante femminile
18.00 Seconda manche secondo gigante femminile
PROGRAMMA NOR-AM SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTE ANNA TROCKER?
STARTLIST NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026
1 FORGET, Arianne CAN
2 LAMONTAGNE, Justine CAN
3 TROCKER, Anna ITA
4 BENNETT, Sarah CAN
5 MORITZ, Kjersti USA
6 GRITSCH, Franziska AUT
7 JELINKOVA, Adriana CZE
8 GROSDIDIER, Logan USA
9 KEANE, Kaitlin USA
10 FANTI, Francesca ITA
11 GROSDIDIER, Tatum USA
12 DEHART, Paige USA
13 HUNT, Mia USA
14 LAFRENIERE, Kaila CAN
15 GIESBRECHT, Kendra CAN
16 ZAYTSEVA, Viktoria USA
17 D’ANTONIO, Giada ITA
18 ROWEKAMP, Katie USA
19 ROUNTREE-WILLIAMS, Nicola USA
20 PALLA, Victoria GBR
21 JACOBSEN, Christina NOR
22 BROWNLIE, Alexa CAN
23 KLOMHAUS, Storm USA
24 SMART, Eleri CAN
25 KAISERMAN, Madison USA
26 GRAY, Zoe CAN
27 RENICK, Mari USA
28 MARTIN, Estelle CAN
29 RESNICK, Emma USA
30 MAY, Beatrice USA
31 LYNCH, Erica USA
32 BOURGEOIS, Amelie CAN
33 COLLOMB, Giorgia ITA
34 BOIES, Charlotte CAN
35 WARDLE, Galena USA
36 CREIGHTON, Elisabeth CAN
37 PIZZINATO, Cecilia ITA
38 ST-PIERRE, Simone CAN
39 SEWELL, Lily CAN
40 REID, Isabel USA
41 ANDERSON, Ashley USA
42 LAMBERT, Lea CAN
43 AUDET, Laeticia-Odile CAN
44 DESROSIERS, Arielle CAN
45 TURNER, Vivian USA
46 BRUCE, Tianna USA
47 DOUGLAS, Maizy USA
48 SMITH, Ruby USA
49 SIMARD, Samuelle CAN
50 BUCHHEISTER, Stella USA
51 JENSEN, Hannah CAN
52 NODDER, Alexandra CAN
53 AUBUT-LAURIN, Leanne CAN
54 WALL, Gabby CAN
55 MAXSON, Maya USA
56 PHILLIPS, Devon USA
57 NEEVES, Hannah USA
58 SOMMEROVA, Elese CZE
59 GUAY, Dyllan USA
60 WIESER, Aura USA
61 ROBINSON, Marie-Penelope CAN
62 WUNSCH, Mikayla CAN
63 ANDERSON, Ava USA
64 BROWN, Brooke USA
65 WAYLAND, Lauren CAN
66 FELICIELLO, Elsa CAN
67 CLUTE, Regan USA
68 GILBERT, Lola CAN
69 SKYTTA, Sophie USA
70 GOFORTH, Caley USA
71 TIVILUK, Rachel CAN
72 LEVESQUE, Olivia CAN
73 ATTALLA, Amy CAN
74 LEGAULT, Juliette CAN
75 MIKELL, Sara Jane USA
76 HOULE, Alexandra CAN
77 BROOKS, Noemie CAN
78 DECARY, Sarah CAN
79 HANNEMA, Loren CAN
80 MCLELLAN, Jessica CAN
81 HAWKINS, Keira CAN
82 BUZDUGAN, Sara ROU