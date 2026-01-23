Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando parte Anna Trocker nel gigante di Spindleruv Mlyn 2026: orario, n. di pettorale, tv
La quarta delle otto azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Cechia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: domani, sabato 24 gennaio, la prima manche scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 13.30.
Nella prima manche, salvo interruzioni, Anna Trocker partirà col 36 alle ore 10.55.45: la prima atleta scatterà alle 10.00, poi gli intervalli di partenza saranno, per i pettorali da 1 a 15 di 1’45”, da 16 a 30 di 1’30” e dal 31 in poi di 1’00”, inoltre ci saranno tre pause di 2’15” ciascuna dopo i pettorali 15, 22 e 30.
Per il gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Cechia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD per la 1a manche e Rai Sport HD per la 2a run, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026
Sabato 24 gennaio
Ore 10.00 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD
Ore 13.30 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD per la 1a manche, Rai Sport HD per la 2a run.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTE ANNA TROCKER?
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 ROBINSON Alice NZL
2 RAST Camille SUI
3 LJUTIC Zrinka CRO
4 STJERNESUND Thea Louise NOR
5 MOLTZAN Paula USA
6 SCHEIB Julia AUT
7 HECTOR Sara SWE
8 GASIENICA-DANIEL Maryna POL
9 RICHARDSON Britt CAN
10 COLTURI Lara ALB
11 GRENIER Valerie CAN
12 DELLA MEA Lara ITA
13 O BRIEN Nina USA
14 SHIFFRIN Mikaela USA
15 DUERR Lena GER
16 HOLDENER Wendy SUI
17 HOLTMANN Mina Fuerst NOR
18 BRUNNER Stephanie AUT
19 ALPHAND Estelle SWE
20 HURT A.J. USA
21 ZENERE Asja ITA
22 DIREZ Clara FRA
23 ASTNER Nina AUT
24 BOCOCK Elisabeth USA
25 HENSIEN Katie USA
26 HAASER Ricarda AUT
27 KASPER Vanessa SUI
28 BUCIK JOGAN Ana SLO
29 SYLVESTER-DAVIK Madeleine NOR
30 GRITSCH Franziska AUT
31 AICHER Emma GER
32 STEINMAIR Laura ITA
33 LOEVBLOM Hilma SWE
34 PILLER Sue SUI
35 DORIGO Fabiana GER
36 TROCKER Anna ITA
37 COLLOMB Giorgia ITA
38 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE
39 BARUZZI FARRIOL Francesca ARG
40 PYKALAINEN Erika FIN
41 MATHIOU Sophie ITA
42 JELINKOVA Adriana CZE
43 GRAY Cassidy CAN
44 GHISALBERTI Ilaria ITA
45 AGNELLI Carole ITA
46 ALLENBACH Dania SUI
47 WILD Simone SUI
48 ESCANE Doriane FRA
49 ZEHNDER Shaienne SUI
50 JANCOVA Rebeka SVK
51 LAMONTAGNE Justine CAN
52 OEHLUND Cornelia SWE
53 TOMSIC Nika SLO
54 DAHON Alizee FRA
55 KOUTNA Tereza CZE
56 MOLDOVAN Sofia Maria ROU