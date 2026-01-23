Quando parte Anna Trocker nel gigante di Spindleruv Mlyn 2026: orario, n. di pettorale, tv

La quarta delle otto azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Cechia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: domani, sabato 24 gennaio, la prima manche scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 13.30.

Nella prima manche, salvo interruzioni, Anna Trocker partirà col 36 alle ore 10.55.45: la prima atleta scatterà alle 10.00, poi gli intervalli di partenza saranno, per i pettorali da 1 a 15 di 1’45”, da 16 a 30 di 1’30” e dal 31 in poi di 1’00”, inoltre ci saranno tre pause di 2’15” ciascuna dopo i pettorali 15, 22 e 30.

Per il gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Cechia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD per la 1a manche e Rai Sport HD per la 2a run, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Sabato 24 gennaio

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

Ore 13.30 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD per la 1a manche, Rai Sport HD per la 2a run.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE ANNA TROCKER?

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 ROBINSON Alice NZL

2 RAST Camille SUI

3 LJUTIC Zrinka CRO

4 STJERNESUND Thea Louise NOR

5 MOLTZAN Paula USA

6 SCHEIB Julia AUT

7 HECTOR Sara SWE

8 GASIENICA-DANIEL Maryna POL

9 RICHARDSON Britt CAN

10 COLTURI Lara ALB

11 GRENIER Valerie CAN

12 DELLA MEA Lara ITA

13 O BRIEN Nina USA

14 SHIFFRIN Mikaela USA

15 DUERR Lena GER

16 HOLDENER Wendy SUI

17 HOLTMANN Mina Fuerst NOR

18 BRUNNER Stephanie AUT

19 ALPHAND Estelle SWE

20 HURT A.J. USA

21 ZENERE Asja ITA

22 DIREZ Clara FRA

23 ASTNER Nina AUT

24 BOCOCK Elisabeth USA

25 HENSIEN Katie USA

26 HAASER Ricarda AUT

27 KASPER Vanessa SUI

28 BUCIK JOGAN Ana SLO

29 SYLVESTER-DAVIK Madeleine NOR

30 GRITSCH Franziska AUT

31 AICHER Emma GER

32 STEINMAIR Laura ITA

33 LOEVBLOM Hilma SWE

34 PILLER Sue SUI

35 DORIGO Fabiana GER

36 TROCKER Anna ITA

37 COLLOMB Giorgia ITA

38 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE

39 BARUZZI FARRIOL Francesca ARG

40 PYKALAINEN Erika FIN

41 MATHIOU Sophie ITA

42 JELINKOVA Adriana CZE

43 GRAY Cassidy CAN

44 GHISALBERTI Ilaria ITA

45 AGNELLI Carole ITA

46 ALLENBACH Dania SUI

47 WILD Simone SUI

48 ESCANE Doriane FRA

49 ZEHNDER Shaienne SUI

50 JANCOVA Rebeka SVK

51 LAMONTAGNE Justine CAN

52 OEHLUND Cornelia SWE

53 TOMSIC Nika SLO

54 DAHON Alizee FRA

55 KOUTNA Tereza CZE

56 MOLDOVAN Sofia Maria ROU