Carlotta Zanardi è una cestista italiana di 20 anni ed è tra i più grandi prospetti della nazionale italiana. Giù due volte medaglia di bronzo agli Europei U20, dal 2024 veste la maglia di Famila Schio, una delle squadre più forti del campionato maggiore di Serie A1 e di Eurolega. Ai microfoni di Talent Zone Carlotta racconta i dietro le quinte dei suoi ingressi in campo, prima con Brescia, dov’era allenata da suo papà, e poi a Schio, fino ad arrivare alla chiamata in Nazionale maggiore. L’azzurra trova anche lo spazio per raccontarsi come atleta e persona, di come affronta le partite e dei suoi punti di forza tecnici. Non manca poi una riflessione lucida sulla scarsa copertura mediatica del basket femminile in Italia e sul confronto con modelli virtuosi come la WNBA.

Con uno sguardo già rivolto al futuro, Carlotta continua il suo percorso con l’ambizione di crescere come giocatrice e contribuire allo sviluppo del movimento.

Conduce: Sofia Altavilla

Nel video potrai scoprire:

• Il percorso di Carlotta Zanardi, da Brescia a Famila Schio

• L’esordio e l’esperienza con la Nazionale italiana

• L’approccio mentale alle partite e la gestione dei momenti chiave

• I punti di forza tecnici e i margini di miglioramento

• Il tema della visibilità del basket femminile e il confronto con l’estero

Parole chiave:

Carlotta Zanardi, basket femminile, Talent Zone, Famila Schio, Nazionale italiana, Europei U20, Serie A1, Eurolega, WNBA, sport femminile

#CarlottaZanardi #TalentZone #BasketFemminile #FamilaSchio #Azzurre #SerieA1 #Eurolega #SportFemminile #CampionesseDelFuturo