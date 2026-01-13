Altri video
-
Simone Mengon | Dalla Bundesliga all’Europeo 2026 – La voce del leader azzurro nella pallamano
-
Valentina Vaccari si racconta a Sprint Zone: cadere, rialzarsi, ripartire
-
FOCUS – Marco Mengon | Il regista azzurro tra Bundesliga e EURO 2026
-
TALENT ZONE – Le bracciate d’aquila di Federico Cristiani, vicecampione del mondo
A partire dalle ore 12:00, sarà disponibile la nuova puntata di Salotto Bianco, trasmissione settimanale incentrata sugli sport olimpici invernali. Il settimo episodio della stagione, ospitato dal Pastificio Felicetti, è stato impreziosito dagli interventi di Tommaso Giacomel e Roland Fischnaller, entrambi saliti in cattedra nell’ultima settimana. Appuntamento sul canale Youtube di OA Sport
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI