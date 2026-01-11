Perché Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev non si vedrà in tv: gli aggiornamenti in tempo reale

Sarà una domenica di straordinari per Lorenzo Musetti. Il toscano, poco dopo la sua finale di singolare contro Bublik, tornerà in campo ad Hong Kong per disputare anche la finale di doppio. Il match Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev non avrà però alcuna copertura televisiva.

L’ATP ha infatti ribadito la scelta di non produrre i tornei di doppio della categoria 250 anche quest’anno. Gli appassionati non potranno godere dello spettacolo offerto dai quattro giocatori perché l’incontro non sarà visibile sui canali Sky e nemmeno in streaming su Tennis TV.

Il cammino dei due giocatori italiani si è sviluppato nel silenzio delle telecamere e questa scelta ha impedito agli amanti del tennis di seguire le gesta dei propri beniamini nel corso dell’intero torneo. La speranza è che questa scelta possa essere corretta nel corso del tempo.

Gli amanti del grande tennis non saranno però abbandonati a sé stessi perché OA Sport offrirà loro la diretta testuale del match con gli aggiornamenti punto per punto. Vi basterà cliccare sul sito oasport.it per seguire l’andamento dell’incontro in tempo reale.