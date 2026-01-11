WTA Hobart 2026, in tabellone Elisabetta Cocciaretto. Raducanu e Kessler le principali favorite

Gli Australian Open si stanno avvicinando sempre di più, ma prima dello Slam australiano ci sono ancora gli ultimi tornei di preparazione al primo grande appuntamento dell’anno. Tra questi nel circuito femminile c’è il WTA 250 di Hobart, che vede la presenza in tabellone anche di una tennista italiana, Elisabetta Cocciaretto, che nel 2023 è stata anche finalista di questo torneo, perdendo poi l’ultimo atto contro l’americana Lauren Davis.

Cocciaretto ha superato brillantemente le qualificazioni e affronterà al primo turno la giapponese Ayano Shimizu, numero 114 della classifica mondiale ed anche lei proveniente dal tabellone delle qualificazioni. Un esordio dunque sulla carta abbordabile per Cocciaretto, che al secondo turno potrebbe affrontare la vincente del derby americano tra Ann Li, testa di serie numero quattro, e Katie Volynets.

La testa di serie numero uno del torneo è la britannica Emma Raducanu, che comincerà il suo cammino contro la colombiana Camila Osorio, numero 76 della classifica mondiale. Un secondo turno poi eventuale contro la vincente del match tra la polacca Magdalena Frech e la francese Elsa Jacquemot, pensando poi ad un quarto di finale sulla carta con l’insidiosa spagnola Jessica Bouzas Maneiro.

A difendere il titolo dell’anno scorso ci sarà McCartney Kessler, che nella passata edizione aveva battuto in finale la belga Elise Mertens. L’americana è la testa di serie numero due e non è stata sicuramente fortunata con il sorteggio, visto che comincerà con la serba Olga Danilovic e poi l’eventuale secondo turno sarà contro o la connazionale Peyton Stearns o la ceca Barbora Krejcikova. Sicuramente non il miglior avvio per provare a concedere il bis ad Hobart.