Ambesi: “L’eliminazione di Fonseca apre il tabellone di Sinner. Cammino duro per Musetti”

Gli Australian Open 2026 nella giornata odierna hanno completato il programma del primo turno. Tra i match che sono andati in scena, ovviamente, il più atteso era quello di Jannik Sinner che ha vinto facilmente contro Hugo Gaston con il punteggio di 6-2 6-1, prima del ritiro del francese. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, dà il via alla sua analisi iniziando con una questione importante: “Nei primi giorni di partite abbiamo visto numerosi ritiri. Una situazione che, a questi livelli, non mi ricordo in passato. Lo si era già visto un anno fa, ma ora sembra che si stia ripartendo alla stessa maniera. Anche Gaston contro Sinner mi è sembrato si fosse ritirato per un malore. Leggo di addominali, ma l’andazzo è evidente”.

Il tennista che ha vinto le ultime due edizioni del primo Major della stagione ha vissuto un esordio piuttosto comodo contro Gaston: “Direi che in campo c’era una notevole differenza di peso tra i due. La partita è andata di conseguenza, prima del ritiro del francese. Un buon inizio con qualche spunto interessante”.

Dai complimenti all’altoatesino, ai dubbi su Lorenzo Musetti: “Penso che gli sia andata di lusso contro Collignon. Non ha giocato un buon match e l’ho visto anche un po’ troppo impegnato a lamentarsi. Deve sicuramente cambiare marcia. Dalla sua parte il tabellone non è facile. Al secondo turno avrà Sonego, quindi uno tra Tsitsipas e Machac”.

Una delle sorprese in negativo di oggi è stato il ko di Fonseca contro Spizzirri: “A quanto si è visto anche sotto la sua maglietta il brasiliano non si è presentato nella forma migliore. Come ben sappiamo lui è un progetto in itinere tutto da plasmare. L’anno scorso ha ottenuto risultati strepitosi ma mi sembra che sia molto indietro dal punto di vista della preparazione atletica. Oggettivamente lo vedo molto in ritardo rispetto agli altri. Questa sconfitta apre il tabellone dalla parte di Sinner. Peccato perché quella sfida l’avrei voluta vedere. Ha detto che non si è potuto allenare per due settimane? Si vedeva che non aveva benzina”.

Ultima battuta sul contingente italiano: “A parte la sconfitta di Cocciaretto abbiamo vissuto una giornata positiva. Siamo quasi al pareggio. Avevamo 11 italiani in tabellone e ora ce ne sono ancora 6. Sicuramente siamo abituati meglio nei tempi recenti ma, come sappiamo, possono esserci anche imprevisti”.

